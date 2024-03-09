Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Acara Demos Festival, Anies: Pesan Selamatkan Demokrasi Harus Digaungkan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |13:22 WIB
Acara Demos Festival, Anies: Pesan Selamatkan Demokrasi Harus Digaungkan
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 1, Anies Baswedan menitip pesan agar demokrasi harus diselematkan terus digaungkan. Selain itu, Anies juga berpesan kepada warga yang melawan harus senantiasa gembira

Pesan itu, disampaikan Anies sat hadiri diskusi yang digelar oleh Demos Festival bertajuk "Omon Omon Soal Oposisi," Sabtu (9/3/2024).

"Pesan selamatkan demokrasi harus digaungkan, pesan untuk gembira melawan arus harus dibangkitkan," kata Anies saat memberikan sambutan melalui sambungan telepon, Sabtu (9/3/2024).

Ia pun berharap, makin banyak warga yang sadar dan menjadi bagian gerakan penyelamatan demokrasi akan membuahkan keberhasilan.

"Mudah-mudahan makin banyak yang menyadari dan makin banyak yang menjadi bagian dari gerakan dan nantinya akan mencapai keberhasilan yang kita bisa syukuri bersama-sama," tuturnya.

