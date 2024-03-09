Acara Demos Festival, Anies: Pesan Selamatkan Demokrasi Harus Digaungkan

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 1, Anies Baswedan menitip pesan agar demokrasi harus diselematkan terus digaungkan. Selain itu, Anies juga berpesan kepada warga yang melawan harus senantiasa gembira

Pesan itu, disampaikan Anies sat hadiri diskusi yang digelar oleh Demos Festival bertajuk "Omon Omon Soal Oposisi," Sabtu (9/3/2024).

"Pesan selamatkan demokrasi harus digaungkan, pesan untuk gembira melawan arus harus dibangkitkan," kata Anies saat memberikan sambutan melalui sambungan telepon, Sabtu (9/3/2024).

BACA JUGA: Ganjar Sebut Tim IT Tengah Kumpulkan Bukti untuk Buktikan Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Ia pun berharap, makin banyak warga yang sadar dan menjadi bagian gerakan penyelamatan demokrasi akan membuahkan keberhasilan.

"Mudah-mudahan makin banyak yang menyadari dan makin banyak yang menjadi bagian dari gerakan dan nantinya akan mencapai keberhasilan yang kita bisa syukuri bersama-sama," tuturnya.