Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pengamat Sebut Pileg 2024 Jadi Batu Loncatan untuk Anak Muda

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |13:32 WIB
Pengamat Sebut Pileg 2024 Jadi Batu Loncatan untuk Anak Muda
Pengamat Politik, Hendri Satrio (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio menilai, bahwa pemilu 2024 khususnya pemilihan Legislatif (Pileg) dapat menjadi batu loncatan bagi anak muda untuk berpolitik.

Hendri mengatakan, setidaknya caleg muda yang lolos ke DPR, DPRD, maupun DPD dapat bertahan dengan posisinya selama tiga hingga empat periode.

"Bila konsisten pada perjuangan pada saat mereka dipilih. Artinya saat mereka dipilih kan membawa suara anak muda, membawa ide-ide anak muda, nah itu harus terus dipertahankan," katanya dalam dialog Polemik Trijaya bertajuk 'Nanti Kita Cerita Tentang Anak Muda di Parlemen', Sabtu (9/3/2024).

Jangan sampai, kata Hendri, caleg muda yang terpilih, justru mengikuti budaya atau kebiasaan yang sudah ada, dan tidak bisa bersuara karena merasa takut dengan seniornya.

"Jangan kemudian anak anak muda yang baru masuk ke dalam parlemen justru mengikuti irama melodi yang sudah ada, tidak berani mengungkapkan lagu tidak setuju, tapi hanya setuju saja," ucapnya.

Hendri menegaskan, mereka harus bisa mewakili suara anak muda dan berani bersuara jika berbeda pendapat. Bahkan, caleg muda terpilih juga bisa mengajukan usul, sesuai dengan ide dan gagasannya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/337/3141664//alasan_kpu_naik_jet_pribadi_pada_pemilu_2024_transportasi_reguler_tak_mampu-uvSP_large.jpg
Alasan KPU Naik Jet Pribadi pada Pemilu 2024: Transportasi Reguler Tak Mampu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137642//kpu_ri-GmQe_large.jpg
Dilaporkan ke KPK, Ketua KPU: Private Jet untuk Percepat Distribusi Logistik Pemilu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137502//megawati_soekarnoputri-5lRX_large.JPG
Sentil Kader PDIP soal Hasil Pemilu 2024, Megawati: Babak Belur Begitu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement