Pengamat Sebut Pileg 2024 Jadi Batu Loncatan untuk Anak Muda

JAKARTA - Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio menilai, bahwa pemilu 2024 khususnya pemilihan Legislatif (Pileg) dapat menjadi batu loncatan bagi anak muda untuk berpolitik.

Hendri mengatakan, setidaknya caleg muda yang lolos ke DPR, DPRD, maupun DPD dapat bertahan dengan posisinya selama tiga hingga empat periode.

"Bila konsisten pada perjuangan pada saat mereka dipilih. Artinya saat mereka dipilih kan membawa suara anak muda, membawa ide-ide anak muda, nah itu harus terus dipertahankan," katanya dalam dialog Polemik Trijaya bertajuk 'Nanti Kita Cerita Tentang Anak Muda di Parlemen', Sabtu (9/3/2024).

Jangan sampai, kata Hendri, caleg muda yang terpilih, justru mengikuti budaya atau kebiasaan yang sudah ada, dan tidak bisa bersuara karena merasa takut dengan seniornya.

"Jangan kemudian anak anak muda yang baru masuk ke dalam parlemen justru mengikuti irama melodi yang sudah ada, tidak berani mengungkapkan lagu tidak setuju, tapi hanya setuju saja," ucapnya.

Hendri menegaskan, mereka harus bisa mewakili suara anak muda dan berani bersuara jika berbeda pendapat. Bahkan, caleg muda terpilih juga bisa mengajukan usul, sesuai dengan ide dan gagasannya.

(Awaludin)