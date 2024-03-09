Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Anies Ajak Cari Cara yang Berbeda Hadapi Pemilu 2024

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |13:33 WIB
Anies Ajak Cari Cara yang Berbeda Hadapi Pemilu 2024
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 01 Anies Baswedan menilai perlu mencari cara baru untuk mengatasi kecurangan pemilu yang saat ini terjadi.

"Saya juga sampaikan kepada semua beberapa pengalaman yang mungkin bisa menjadi perhatian. Kalau kita ingin melakukan terobosan dalam menghadapi tantangan sekarang, rasanya harus mencari cara baru yang berbeda yang pernah dikerjakan dulu-dulu," kata Anies, Sabtu (9/3/2024).

Dia mengatakan, perjuangan yang tengah dihadapi saat ini adalah perjuangan yang besar. Namun mengatakan, perjuangan demokrasi bukan berarti berat.

"Kami menyadari bukan perjuangan yang kecil, ini perjuangan yang besar. Tapi, perjuangan yang besar bukan berarti berat. Ini adalah perjuangan besar yang mudah-mudahan terasa ringan," jelasnya.

Perjungan untuk menjunjung demokrasi yang benar, bukan demokrasi yang dimanipulatif. Karena saat ini pemilu dihadapkan pemolu yang jauh dari keadilan.

"Semua yang ada disini menyaksikan dalam beberapa waktu yang lalu, betapa praktek demokrasi yang tidak fair itu terjadi secara masif," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
Pemilu 2024 anies baswedan
