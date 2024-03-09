Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anies Ajak Masyarakat untuk Berjuang Lahirkan Demokrasi yang Tak Dimanipulasi

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |14:45 WIB
Anies Ajak Masyarakat untuk Berjuang Lahirkan Demokrasi yang Tak Dimanipulasi
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon presiden (capres) Anies Baswedan mengajak masyarakat untuk terus berjuang melahirkan demokrasi yang nyata. Bukan demokrasi yang dimanipulatif.

"Tetap berjuang dalam usaha kita menghadirkan demokrasi. Demokrasi yang benar, bukan demokrasi yang dimanipulasi," ujar Anies dalam acara Demos Festival bertajuk Omon-omon Soal Opisisi, Sabtu (9/3/2024).

Anies menyadari masyarakat menginginkan adanya rasa keadilan dan kejujuran dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Namun, tantangan yang tidak kecil tengah menghadang.

"Semua yang ada disini menyaksikan dalam beberapa waktu yang lalu, betapa praktik demokrasi yang tidak fair itu terjadi secara masif," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190490//anies_baswedan-IQqG_large.jpg
Luncurkan KTA Gerakan Rakyat, Anies Baswedan: Kita Mimpikan Indonesia Hutannya Lebih Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177304//presiden_prabowo_subianto-20pd_large.jpg
Prabowo Ulang Tahun Ke-74, Anies: Semoga Diberikan Petunjuk dan Perlindungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175941//gerindra-CRfo_large.jpg
Anies Sindir soal Pejabat Koneksi, Gerindra: Semua Presiden Punya Cara Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement