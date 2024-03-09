Anies Ajak Masyarakat untuk Berjuang Lahirkan Demokrasi yang Tak Dimanipulasi

JAKARTA - Calon presiden (capres) Anies Baswedan mengajak masyarakat untuk terus berjuang melahirkan demokrasi yang nyata. Bukan demokrasi yang dimanipulatif.

"Tetap berjuang dalam usaha kita menghadirkan demokrasi. Demokrasi yang benar, bukan demokrasi yang dimanipulasi," ujar Anies dalam acara Demos Festival bertajuk Omon-omon Soal Opisisi, Sabtu (9/3/2024).

BACA JUGA: Anies Ajak Cari Cara yang Berbeda Hadapi Pemilu 2024

Anies menyadari masyarakat menginginkan adanya rasa keadilan dan kejujuran dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Namun, tantangan yang tidak kecil tengah menghadang.

"Semua yang ada disini menyaksikan dalam beberapa waktu yang lalu, betapa praktik demokrasi yang tidak fair itu terjadi secara masif," jelasnya.