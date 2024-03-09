Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar: Kawan Saya Setelah Jadi Saksi Didatangi Intel Ditanya Kegiatan Hingga Sumber Penghasilan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |15:56 WIB
Ganjar: Kawan Saya Setelah Jadi Saksi Didatangi Intel Ditanya Kegiatan Hingga Sumber Penghasilan
JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo mencatat segala kejanggalan dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ia mengaku, telah mendapat cerita janggal di lapangan saat proses pemungutan suara hendak berlangsung.

"Terkait dengan proses politik yang kemarin berjalan, satu demi satu mulai ada cerita-cerita. Orang mengaku bagaimana situasi yang ada di lapangan, seseorang mendapatkan tawaran apa, mendapatkan barang apa, dengan pesan apa sekarang mulai muncul," kata Ganjar dalam sambutan virtual di acara diskusi Demos Festival bertajuk “Omon-omon Oposisi” di Hotel Akmani, Jakarta, Sabtu (9/3/2024).

Tak hanya itu, Ganjar juga mengaku telah mendapat cerita dugaan intimidasi dari kawannya. Hanya saja, ia tak menyebut detil identitas kawannya tersebut. Kepada Ganjar, kawannya yang telah bertugas menjadi saksi mengaku didatangi intel. Ia berkata, kawannya ditanya kegiatan hingga sumber penghasilan.

"Baru saja kawan saya setelah bersaksi didatangi oleh intel dan diceritakan, kamu kegiatannya apa lagi? Sumber danamu dari mana? Nah cerita-cerita semacam ini mungkin yang terkesan menjadi sangat intimidatif begitu," ucap Ganjar.

Kendati demikian, Ganjar berpesan kepada kawannya agar bisa menceritakan sesuai fakta yang ada. "Saya sampaikan ke teman-teman, ceritakan saja apa yang ada," ucapnya.

Sekedar informasi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendapat ribuan laporan dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah terjadi intimidasi. Hanya saja, Bawaslu menyebut intimidasi itu tidak sejauh ini bukan dilakukan aparat.

Pemilu 2024 Ganjar Pranowo
