HOME NEWS NASIONAL

PBNU Tak Setuju Sidang Isbat Ditiadakan

Widya Michella , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |16:50 WIB
PBNU Tak Setuju Sidang Isbat Ditiadakan
Ketum PBNU, Gus Yahya (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Sidang isbat sudah menjadi ketentuan yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Karena itu, PBNU tidak setuju jika sidang isbath itu ditiadakan atau dihapus. Wacana penghapusan sidang isbath ini disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti beberapa waktu lalu. Menurut dia, penghapusan sidang isbat itu akan menghemat anggaran negara.

Ketua Umum PBNU, K.H. Yahya Cholil Staquf menilai, sidang isbat itu telah menjadi aturan, maka jika ada usul peniadaan, proses penghapusannya perlu proses panjang.

“(Penghapusan) sidang isbat itu tidak bisa tiba-tiba. Misalnya Menteri Agama tiba-tiba bilang tahun ini nggak ada sidang isbat, tentu kami akan protes juga karena ini sudah jadi aturan,” kata dia dalam keterangan persnya di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024).

Sidang isbat, kata Gus Yahya, diselenggarakan untuk menjaga harmoni masyarakat selama Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

“Sidang isbat ini diselenggarakan untuk tujuan agar harmoni masyarakat tetap terpelihara dalam Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Setahu saya bahkan dulu yang mengusulkan sidang isbat itu Muhammadiyah,” ujar Gus Yahya.

Intinya, kata Gus Yahya, PBNU akan tetap mengikuti prosedur dan hasil sidang isbat yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Kami tetap saja berpegang pada pandangan bahwa awal ramadan dan idulfiti itu ditentukan berdasarkan hasil rukyah hilal,” ujar dia.

