HOME NEWS NASIONAL

Alasan Aliansi Perempuan Indonesia Turun ke Jalan: Kelamaan Tanpa Perlindungan hingga Dimiskinkan!

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |17:09 WIB
Alasan Aliansi Perempuan Indonesia Turun ke Jalan: Kelamaan Tanpa Perlindungan hingga Dimiskinkan!
Aksi Aliansi Perempuan Indonesia (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah peserta aksi perempuan geruduk Istana tiba di di silang Monas tepatnya di depan Patung Kuda usai melakukan long march dari depan Kantor Bawaslu RI.

Para peserta aksi yang mengenakan pakaian serba hitam itu menyampaikan aspirasinya. Salah satu orator bahkan menyebut Presiden Jokowi adalah biang dari perusak demokrasi.

"Siapa perusak demokrasi? Jokowi," kata salah satu orator.

Orator itu jua menyebut bahwa aksi yang dilakukan oleh ratusan orang itu salah satunya untuk mengekpresikan pentingnya kehadiran perempuan.

"Perempuan-perempuan disini mau meng-ekspresikan diri, karena kelamaan tanpa perlindungan, kelamaan dimiskinkan, kelamaan digusur," kata orator itu.

Pihak kepolisian sudah menutup jalan menuju Istana di Jalan Medan Merdeka Barat, sehingga peserta aksi dari aliansi perempuan Indonesia itu melakukan aksinya di depan Patung Kuda, Gambir Jakarta Pusat.

