Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Milenial Indonesia dan Belanda Jalin Kerja Sama Seni dan Budaya

Nadiyah Aulia , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |17:09 WIB
Milenial Indonesia dan Belanda Jalin Kerja Sama Seni dan Budaya
Ilustrasi Kerja Sama Indonesia dan Belanda
A
A
A

JAKARTA – Hubungan kerja sama Indonesia dengan Belanda telah terjalin lama. Hal ini membuat Dutch Art In Motion Team, menggelar acara puncak kompetisi seni budaya yang diikuti mahasiswa dari beberapa kampus nasional, yang digelar di Kampus ISBI Bandung, Jawa Barat.

Sebanyak 13 tim peserta dari kampus ISBI Bandung, ISBI Aceh dan ISBI Solo mengikut tahap penjurian. Berbagai seni ditampilkan mulai dari musik, seni rupa, fashion hingga fotografi.

Founder Ducth Art In Motion, Rob Hammink mengatakan, sebelumnya Dutch Art In Motion Team juga menggelar workshop Colours Of The Future yang difasilitasi oleh Rob Hammink, Ronald van de Capelle, Quirene van Heeren yang diselengarakan pada 19 dan 20 Februari 2024 lalu.

ist

“Workshop tersebut mengeksplorasi hubungan kebudayaan Indonesia - Belanda pada masa lalu, hari ini dan masa depan serta mengasesmen berbagai karya yang akhirnya ditampilkan pada acara puncak,” ujarnya, Sabtu (9/3/2024).

Dia berharap, Art In Motion menjadi jembatan para seniman muda Indonesia dan para seniman Belanda membangun kerja sama kebudayaan.

“Saya sangat terkejut dengan kualitas yang sangat tinggi dari semua pekerjaan, Aceh, Surakarta, hingga Bandung sungguh menakjubkan, dan selamat bagi pemenang Annisa Retni dengan karya Vice Versa yang akan dinerangkatkan ke Belanda untuk membuat karya bersama mahasiswa di Belanda,”tutupnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188604//dua_napi_narkoba_asal_belanda_dipulangkan-45iG_large.jpg
Dua Napi Narkoba Asal Belanda Dipulangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/470/3186335//ratu_maxima-rObx_large.jpg
Ratu Belanda Maxima Apresiasi Bayar Cicilan KPR di RI Pakai Sampah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186303//prabowo_subianto-Vgbi_large.jpg
Prabowo Bertemu Ratu Belanda Maxima, Bahas Kesehatan Finansial di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185676//ratu_belanda_maxima_tiba_di_indonesia-oZqu_large.jpg
Ratu Belanda Máxima Tiba di Indonesia, Kunjungan Kerja hingga 27 November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/18/3182917//jet_tempur_f_16-mrE9_large.jpg
Belanda Jual 18 Jet Tempur F-16 ke Rumania Hanya Seharga Rp19 Ribu Per Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/18/3172592//prabowo-Io2z_large.jpg
Prabowo Bertemu Raja Belanda dan PM Dick Schoof di Amsterdam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement