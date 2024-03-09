Milenial Indonesia dan Belanda Jalin Kerja Sama Seni dan Budaya

JAKARTA – Hubungan kerja sama Indonesia dengan Belanda telah terjalin lama. Hal ini membuat Dutch Art In Motion Team, menggelar acara puncak kompetisi seni budaya yang diikuti mahasiswa dari beberapa kampus nasional, yang digelar di Kampus ISBI Bandung, Jawa Barat.

Sebanyak 13 tim peserta dari kampus ISBI Bandung, ISBI Aceh dan ISBI Solo mengikut tahap penjurian. Berbagai seni ditampilkan mulai dari musik, seni rupa, fashion hingga fotografi.

Founder Ducth Art In Motion, Rob Hammink mengatakan, sebelumnya Dutch Art In Motion Team juga menggelar workshop Colours Of The Future yang difasilitasi oleh Rob Hammink, Ronald van de Capelle, Quirene van Heeren yang diselengarakan pada 19 dan 20 Februari 2024 lalu.

“Workshop tersebut mengeksplorasi hubungan kebudayaan Indonesia - Belanda pada masa lalu, hari ini dan masa depan serta mengasesmen berbagai karya yang akhirnya ditampilkan pada acara puncak,” ujarnya, Sabtu (9/3/2024).

Dia berharap, Art In Motion menjadi jembatan para seniman muda Indonesia dan para seniman Belanda membangun kerja sama kebudayaan.

“Saya sangat terkejut dengan kualitas yang sangat tinggi dari semua pekerjaan, Aceh, Surakarta, hingga Bandung sungguh menakjubkan, dan selamat bagi pemenang Annisa Retni dengan karya Vice Versa yang akan dinerangkatkan ke Belanda untuk membuat karya bersama mahasiswa di Belanda,”tutupnya.