HOME NEWS NASIONAL

Viral Pilot dan Co Pilot Tidur Saat Bawa Pesawat, Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |17:13 WIB
Viral Pilot dan Co Pilot Tidur Saat Bawa Pesawat, Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini!
A
A
A

JAKARTA - Di Okezone Updates hari ini, Sabtu (09/03/2024), ada berita tentang insiden pilot dan kopilot Batik Air rute Kendari-Jakarta yang dikabarkan tertidur saat mengemudikan pesawat. Berita ini menghebohkan dunia penerbangan tanah air dan juga jagad maya.

Pasalnya, pilot dan kopilot tak merespons saat dihubungi petugas Air Traffic Control (ATC) Bandara Soekarno-Hatta, dalam penerbangan pada 25 Januari 2024.

Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyebutkan, insiden ini dianggap kejadian serius yang berdampak pada kesalahan navigasi, meski tak berdampak pada penumpang maupun kru.

Kedua kru kokpit tertidur selama 28 menit berdasarkan putusnya komunikasi dengan petugas ATC, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Saat terbangun, pilot menyadari pesawat yang dikemudikan tidak berada di jalur yang benar. Beruntung, pesawat mendarat dengan selamat di Bandara Soekarno-Hatta tanpa adanya kerusakan.

Meski pilot berdalih ada kerusakan alat komunikasi, namun hasil penyelidikan mengungkap tidak ada masalah pada sistem komunikasi pesawat.

Selain berita tadi, juga ada informasi tentang kekalahan beruntun yang dialami Al-Nassr di Liga Arab Saudi. Dewi keberuntungan tampaknya sedang menjauhi Cristiano Ronaldo dan Al Nassr. Dalam sepekan, klub asal Riyadh, Arab Saudi itu menelan 2 kekalahan berturut-turut.

Topik Artikel :
pilot Okezone TV Okezone Updates
Telusuri berita news lainnya
