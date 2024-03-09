Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kepala Bakamla RI Kunker ke AS, Perkuat Mitra di Kawasan Indo-Pasifik

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |18:17 WIB
Kepala Bakamla RI Kunker ke AS, Perkuat Mitra di Kawasan Indo-Pasifik
Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Irvansyah di AS (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS), Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Irvansyah, bertemu dengan Deputy of the Chief of Naval Operations (CNO) Vice Admiral (VAdm) Eugene H. Black, di Pentagon, Washington DC, Amerika Serikat, Sabtu (9/3/2024).

VAdm Black menyampaikan kepada Kepala Bakamla RI, bahwa aspek keamanan laut semakin penting. Tidak hanya di kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik.

"Navy AS telah melihat peran Bakamla RI yang semakin signifikan dalam mewujudkan kemanan laut tersebut," kata VAdm Black.

Lebih lanjut, VAdm Black juga menyampaikan undangan kepada Bakamla RI untuk ikut serta dalam latihan Rim of the Pacific (RIMPAC), yang akan dilaksanakan bulan Juni mendatang di Hawaii, AS.

Untuk diketahui, RIMPAC merupakan latihan maritim internasional terbesar di dunia yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali. Latihan tersebut bertujuan untuk membangun hubungan dan keterampilan yang mempromosikan aksesibilitas, keselamatan, dan keamanan di laut lepas.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/340/3139208//bakamla_dan_satgas_tni_gagalkan_pengiriman_25_cpmi_nonprosedural_ke_malaysia-mCFg_large.jpg
Bakamla RI dan Satgas TNI Gagalkan Pengiriman 25 CPMI Ilegal ke Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/337/3137046//bakamla_ri_hadiri_imdex_dan_9th_international_maritime_security_conference-r0z2_large.jpg
Bakamla RI Hadiri IMDEX dan 9th International Maritime Security Conference, Bahas Peningkatan Kapasitas Personel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/337/3133411//bakamla-4ALk_large.jpg
Antisipasi Ancaman di Laut, Bakamla RI Gelar Latihan Tempur di Perairan Batam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/340/3133077//bakamla-FLAI_large.jpg
Panen Cabai 1,3 Ton, Zona Bakamla Tengah Tegaskan Komitmennya Kawal Ketahanan Pangan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/337/3131974//bakamla-LsIH_large.jpg
2 Kapal Ikan Vietnam Ditangkap, Bakamla : Kolaborasi Tindak Tegas Pelanggaran di Laut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/340/3131686//pemerintah-bCd3_large.jpg
Pendangkalan Alur Pelayaran, Bakamla Evakuasi Ratusan Warga di Pulau Enggano
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement