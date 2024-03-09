Kepala Bakamla RI Kunker ke AS, Perkuat Mitra di Kawasan Indo-Pasifik

JAKARTA - Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS), Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Irvansyah, bertemu dengan Deputy of the Chief of Naval Operations (CNO) Vice Admiral (VAdm) Eugene H. Black, di Pentagon, Washington DC, Amerika Serikat, Sabtu (9/3/2024).

VAdm Black menyampaikan kepada Kepala Bakamla RI, bahwa aspek keamanan laut semakin penting. Tidak hanya di kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik.

"Navy AS telah melihat peran Bakamla RI yang semakin signifikan dalam mewujudkan kemanan laut tersebut," kata VAdm Black.

Lebih lanjut, VAdm Black juga menyampaikan undangan kepada Bakamla RI untuk ikut serta dalam latihan Rim of the Pacific (RIMPAC), yang akan dilaksanakan bulan Juni mendatang di Hawaii, AS.

Untuk diketahui, RIMPAC merupakan latihan maritim internasional terbesar di dunia yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali. Latihan tersebut bertujuan untuk membangun hubungan dan keterampilan yang mempromosikan aksesibilitas, keselamatan, dan keamanan di laut lepas.

(Awaludin)