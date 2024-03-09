Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pilot dan Kopilot Batik Air Ketiduran, Pengamat: Masalah Kondisi Kerja dan Disiplin Istirahat

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |19:09 WIB
Pilot dan Kopilot Batik Air Ketiduran, Pengamat: Masalah Kondisi Kerja dan Disiplin Istirahat
A
A
A

JAKARTA - Terungkap bahwa pilot dan kopilot maskapai Batik Air tidur dalam penerbangan dari Kendari, Sulawesi Tenggara ke Jakarta pada 25 Januari 2024.

Mengutip Laporan Investigasi Penerbangan di laman Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), pilot awalnya meminta izin untuk istirahat kepada kopilot. Kopilot dengan sadar mengambil alih tugas pilot.

Pengamat penerbangan, Gerry Soejatman mengungkapkan bahwa ada dua poin penting yang harus diperhatikan dari kasus pilot ketiduran ini.

"Masalahnya disini adalah masalah kondisi kerja dan kedisiplinan istirahat pilot," ungkap Gerry saat dikonfirmasi, Sabtu (9/3/2024).

"Dari sisi scheduling, penjadwalan terbang mereka sepertinya tidak ada masalah, termasuk juga untuk kebutuhan istirahat di penerbangan dini hari," imbuhnya.

Menurut Garry, ada dua hal yang perlu diperhatikan jika ada pilot tidur. Pertama, pilot tidur di fase cruising itu hal biasa dilakukan, namun satu-satu bergiliran. Ini dikarenakan microsleep sangat berguna ketika sedang letih. Kedua, yang menjadi masalah adalah kalau keduanya ketiduran.

Gerry juga menjelaskan bahwa masalah ketiduran ini harus dilihat dari faktor-faktor penyebabnya, seperti kopilot memberikan keterangan bahwa dia memang sedang kurang istirahat karena membantu istrinya mengasuh bayi kembar yang baru berusia sebulan.

"Seharusnya, ketika ini terjadi, kaptennya harus menilai apakah dia sendiri cukup atau tidak istirahatnya? Jika memang kurang istirahat, maka dia atau kopilotnya, atau dua-duanya minta diganti," jelas Gerry.

Dari sisi lain, lanjut Gerry, butuh ditelusuri mengenai corporate attitude mengenai masalah pilot fatigue, dan ini menjadi masalah kompleks.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189310//bandara-8Fkl_large.jpg
Terungkap! Maskapai Naikkan Harga Tiket ke Batas Atas Sebelum Kasih Diskon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187419//pesawat-jYJn_large.jpg
Kemenhub Pastikan Seluruh Pesawat Airbus A320 di Indonesia Layak Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3185052//pesawat_jatuh_di_karawang-rfDG_large.jpg
Pesawat Cessna Jatuh di Karawang: Cuaca Mendung Diduga Berpengaruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3185040//pesawat_jatuh_di_karawang-DrbK_large.jpg
Pesawat Cessna Jatuh di Karawang, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3185033//peswat-AKMo_large.jpg
Pesawat Cessna Sempat Berputar-putar Sebelum Jatuh ke Tengah Sawah di Karawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3185025//pesawat_cessna_pk_wmp_jatuh_di_karawang-2DYL_large.jpeg
Pesawat Cessna PK-WMP Jatuh di Karawang, Polisi Pastikan Lima Orang Selamat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement