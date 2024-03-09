Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PBNU Imbau Jangan Ceramah yang Berkaitan dengan Isu Politik di Bulan Ramadhan

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |20:35 WIB
PBNU Imbau Jangan Ceramah yang Berkaitan dengan Isu Politik di Bulan Ramadhan
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kiai Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengimbau kepada para penceramah agar tidak mengaitkan materi ceramahnya dengan isu politik di bulan Ramadhan tahun ini. Ia mengatakan PBNU pun juga menginstruksikan kepada jajaran jaringan NU agar menjaga kondusifitas masyarakat di bulan suci nantinya.

"Jadi saya kira sekarang ini ya bicara yang sifatnya provokasi dan lain-lain itu saya kira tidak relevan," ujar Gus Yahya saat jumpa pers di kantor PBNU, Sabtu (9/3/2024).

Gus Yahya bahkan mengatakan bahwa lantaran situasi masyarakat saat ini terpantau kondusif meski baru saja melangsungkan pemilu serentak 2024 dan menghadapi Ramadhan 1445 Hijriah. Ia mengatakan, jika masih ada ceramah berbau politik, dapat dipastikan akan ditanggapi sebagai guyonan oleh masyarakat.

"Kan sebetulnya di dalam realitas masyarakat itu sendiri sekarang dalam keadaan kondusif, tenang. Jadi kalau ada ceramah yang enggak-enggak ya paling diketawain orang," kata Gus Yahya sembari tersenyum.

Oleh sebab itu, Gus Yahya mengatakan sebaiknya para penceramah memberikan pesan-pesan ibadah yang cinta perdamaian. Ia pun menambahkan ceramah di bulan Ramadhan ini sebaiknya diarahkan untuk memberikan simpati dan perhatian kepada warga Palestina yang tengah dilanda krisis kemanusiaan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
puasa ramadhan PBNU
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191033//pbnu-AHcr_large.jpg
Polemik PBNU, Kiai Sepuh NU Kembali Akan Gelar Musyawarah Kubro di Lirboyo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/614/3190630//ilustrasi-yqdx_large.jpg
Puasa Rajab Berapa Hari? Simak Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190333//pbnu-gZWu_large.jpg
Pj Ketum PBNU Salurkan Bantuan Rp2 Miliar untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190318//pbnu-JXMI_large.jpg
Pulihkan Aceh Pascabencana, Pj Ketum PBNU Serahkan Rp1 Miliar dan Sembako Bantu Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190266//pbnu-QD0c_large.jpg
PBNU Bentuk Satgas Khusus Bencana Sumatera, Gus Yahya: Bangun Solidaritas Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189882//pj_ketua_umum_pbnu_kh_zulfa_mustofa-5hbo_large.jpg
Pj Ketum PBNU KH Zulfa Sebut Pentingnya Ketertiban Organisasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement