Duh! Monyet Liar Nyelonong Masuk Masjid di Jatinegara Jaktim Usik Warga Shalat

JAKARTA - Seekor monyet liar masuk ke sebuah Jalan Pangeran Jayakarta RW 3, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur pada Jumat 8 Maret 2024 malam. Kemunculan monyet tersebut sempat mengusik kekhusyukan warga yang sedang shalat.

Tim Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Disgulkarmat) DKI Jakarta wilayah Administrasi Jakarta Timur kemudian meluncur ke lokasi untuk mengevakuasi seekor monyet liar yang sempat masuk mengganggu masyarakat beribadah di masjid tersebut.

BACA JUGA:

"Objek evakuasi hewan liar 1 ekor monyet," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI dikutip, Sabtu (9/3/2024).