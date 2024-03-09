Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

1.467 Pasukan Gabungan Amankan Aksi Bela Palestina di Kedubes Amerika Serikat

Giffar Rivana , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |08:37 WIB
1.467 Pasukan Gabungan Amankan Aksi Bela Palestina di Kedubes Amerika Serikat
Apel pasukan pengaman Aksi Bela Palestina (Foto: MPI/Giffar)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah elemen masyarakat termasuk tokoh agama menggelar Aksi Bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024). Polda Metro Jaya mengerahkan 1.467 pasukan gabungan untuk mengawal aksi unjuk rasa itu.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa jajaran Polres Metro Jakarta Pusat bersama Polda Metro Jaya siap mengamankan Aksi Bela Palestina.

"Pengamanan akan melibatkan pasukan gabungan sebanyak 1.467 personel gabungan Polda, Polres, TNI dan instansi terkait. Untuk penutupan maupun pengalihan arus lalu lintas di sekitar kawasan monas situasional melihat perkembangan dinamika situasi dilapangan," kata Susatyo kepada wartawan.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176836/prabowo-HGhv_large.jpg
Prabowo: Puluhan Tahun Indonesia Konsisten Bela Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/18/3176829/pedro-aFBf_large.jpg
PM Spanyol Sánchez Tuntut Aktor Genosida Gaza Diseret ke Pengadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176719/prabowo-mZ7Q_large.jpg
Prabowo: Awalan Baik, Tentara Israel Akan Ditarik dari Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176397/prabowo-UVd9_large.jpg
Tiba di Mesir, Prabowo Hadiri KTT Sharm El-Sheikh untuk Perdamaian Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176356/prabowo-ZhT8_large.jpg
Presiden Prabowo Minta TNI Siapkan Diri Kirim Pasukan ke Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176224/bela-gkcI_large.jpg
Massa Aksi Palestina Usulkan PBB Bentuk 'Ruang Palestina' Khusus di Markas Besar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement