1.467 Pasukan Gabungan Amankan Aksi Bela Palestina di Kedubes Amerika Serikat

JAKARTA - Sejumlah elemen masyarakat termasuk tokoh agama menggelar Aksi Bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024). Polda Metro Jaya mengerahkan 1.467 pasukan gabungan untuk mengawal aksi unjuk rasa itu.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa jajaran Polres Metro Jakarta Pusat bersama Polda Metro Jaya siap mengamankan Aksi Bela Palestina.

"Pengamanan akan melibatkan pasukan gabungan sebanyak 1.467 personel gabungan Polda, Polres, TNI dan instansi terkait. Untuk penutupan maupun pengalihan arus lalu lintas di sekitar kawasan monas situasional melihat perkembangan dinamika situasi dilapangan," kata Susatyo kepada wartawan.

BACA JUGA: