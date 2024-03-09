Jalan Ditutup Polisi, Massa Aksi Bela Palestina Gagal Long March ke Bundaran HI

JAKARTA - Massa Aksi Bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024), gagal untuk long march atau jalan kaki ke Bundara Hotel Indonesia (HI). Penyebabnya akses jalan sudah ditutup polisi.

Pantauan MNC Portal Indonesia, massa yang semula beraksi di depan Kedubes AS untuk mendesak penghentian genosida dan agresi milter israel terhadap rakyat Palestina di Gazar bergerak menuju Bundaran HI.

Pergerakan massa dimulai dari pukul 08.15 WIB. Sambil berteriak yel-yel Palestina, massa jalan kaki menuju arah Jalan MH Thamrin.

BACA JUGA: