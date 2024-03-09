Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Aksi Bela Palestina, 9 Kereta Api yang Berangkat dari Stasiun Gambir Berhenti di Jatinegara

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |09:37 WIB
Penumpang KA di Stasiun Gambir (Foto: KAI)
A
A
A

JAKARTA - PT KAI Daop 1 Jakarta mengatur pola operasi beberapa Kereta Api Jarak Jauh keberangkatan dari Stasiun Gambir, Sabtu (9/3/2024), menyusul ada Aksi Bela Palestina di depan Kedubes Amerika Serikat, Jakarta Pusat.

Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko mengatakan bahwa kereta api yang berangkat dari Stasiun Gambir pagi ini akan diberhentikan di Stasiun Jatinegara.

"Hal itu guna menghindari keterlambatan calon penumpang karena adanya kemacetan arus lalu lintas di sekitaran jalan menuju Stasiun Gambir," katanya kepada wartawan.

 BACA JUGA:

Ixfan menjelaskan, pada saat normal, kereta api yang berangkat dari Stasiun Gambir tidak berhenti di Stasiun Jatinegara, namun khusus hari ini, keberangkatan antara pukul 06.00 WIB hingga 10.00 WIB akan berhenti di Stasiun Jatinegara untuk melayani naik penumpang.

      
