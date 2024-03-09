Pagi Ini, Polisi Berlakukan Oneway Arah Puncak

BOGOR - Hari pertama libur panjang, arus lalu lintas menuju kawasan Puncak, Kabupaten diberlakukan satu arah pagi ini. Kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta tidak biaa melintas sementara waktu.

"Hari ini tepat di hari Sabtu, hari pertama long weekend, kami lakukan rekayasa ke atas atau dari Jakarta menuju Puncak. Saat ini terpantau arusnya sudah cukup landai, sudah berkurang," kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto kepada wartawan, Sabtu (9/3/2024).

Kata dia, siang nanti pihaknya juga akan menerapkan sistem oneway dari arah Puncak menuju Jakarta. Tetapi, bersifat situasional tergantung arus lalu lintas.

"Rencana pasti kami siapkan untuk melihat nanti dominan arus ke bawah di siang hari atau tidak. Kalau arus ke bawah tidak begitu ramai atau dominan, kita lihat situasional juga untuk oneway nya," jelasnya.

Untuk mengantisipasi kepadatan, pihaknya juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas lainnya selama libur panjang ini. Seperti contra flow dari Exit GT Ciawi yang menuju Sukabumi dan sistem ganjil genap.

"Kami mengimbau kepada pengendara yang melintas di Puncak agar tetap berhati-hati. Melihat karakteristik jalan yang dominan tanjakan atau yang sebaliknya turun, itu dominan turunan dan tikungan. Sehingga kondisi jalan apabila hujan akan licin," tutupnya.

(Awaludin)