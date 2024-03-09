Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Massa Aksi Bela Palestina Dilarang Long March ke Bundaran HI

Giffar Rivana , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |11:02 WIB
Massa Aksi Bela Palestina Dilarang Long March ke Bundaran HI
Aksi bela Palestina di Jakarta (foto: MPI/Giffar)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Majelis Ormas Islam (MOI), Nazar Haris tak mempermasalahkan jika pihak kepolisian melarang para peserta aksi bela Palestina yang akan long march dari Kedubes Amerika Serikat menuju Bundaran HI.

"Jadi rencana aksi kita dari sini depan Kedubes Amerika, kita akan lanjut longmarch sampai ke Bundaran HI, tapi rupanya pihak kepolisian keberataan kalau kita sampai ke Bundaran HI, sehingga dibatasi sampai Patung Kuda Saja," ucap Nazar kepada wartawan di Patung Kuda, Gambir Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024).

"Gak papa, gak ada masalah. Buat kita ini sekaligus menunjukkan kalau kita taat hukum, kalau kita ikut aturan," tambah Nazar.

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan, pihaknya memang tak mengizinkan aksi long march menuju Bundaran HI.

"Silakan kembali lagi, ruas jalan ini banyak digunakan, warga Jakarta menggunakan ruas jalan ini. Tolong sekali lagi mohon pengertiannya," kata Susatyo dari atas mobil komando.

Alhasil, massa aksi tertahan di kawasan Patung Kuda. Polisi mengimbau massa agar bisa melaksanakan aksi dengan tertib.

"Tolong diatur keamanan agar aksi damai ini bisa tertib," ucap Susatyo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176224//bela-gkcI_large.jpg
Massa Aksi Palestina Usulkan PBB Bentuk 'Ruang Palestina' Khusus di Markas Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176179//bela_palestina-zYjb_large.jpg
Massa Aksi Bela Palestina Injak Bendera Israel dan Foto Netanyahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176176//bela_palestina-A50i_large.jpg
Massa Bela Palestina Gelar Aksi di Patung Kuda Jakarta Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160174//sugiono-ou1A_large.jpg
Menlu: Rakyat Palestina akan Selalu Diperjuangkan Pemerintah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/337/3139071//prabowo-xjXC_large.jpg
Prabowo: Indonesia Tak Akan Berhenti Bela Hak Rakyat Palestina untuk Merdeka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/20/337/3132330//ketua_dpr_puan_maharani_bersama_ketua_parlemen_palestina_rawhi_fattouh-Nd3x_large.jpg
Bertemu Ketua Parlemen Palestina, Ketua DPR: Indonesia Terus Beri Dukungan Kemerdekaan Palestina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement