HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gegara Sopir Ngantuk, Mobil Kecelakaan Tunggal di Tol Jagorawi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |11:59 WIB
Gegara Sopir Ngantuk, Mobil Kecelakaan Tunggal di Tol Jagorawi
Mobil kecelakaan di tol jagorawi (foto: dok ist)
BOGOR - Sebuah mobil mengalami kecelakaan tunggal di Tol Jagorawi, tepatnya KM 21, Kabupaten Bogor. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini.

Kepala Induk PJR Tol Jagorawi, AKP Budi Hernawan mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 06.15 WIB. Awalnya, mobil yang dikendarai NI melaju dari arah Jakarta menuju Gunung Putri.

"Di TKP menurut pengakuan pengemudi mengantuk," kata Budi dalam keterangannya, Sabtu (9/3/2024),

Mobil pun hilang kendali oleng ke kiri dan masuk ke row di pinggir jalan Tol. Posisi akhir mobil tersebut normal terperosok di rerumputan dan pohon.

