Prasetio Edi hingga Ridwan Kamil Masuk Bursa Tokoh yang Layak Maju di Pilgub DKI

JAKARTA - Sejumlah kandidat sudah bermunculan untuk meramaikan bursa Pilgub DKI Jakarta. Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur itu bakal berlangsung pada 27 November 2024. Beberapa tokoh untuk memperebutkan kursi DKI 1 itu sudah tampil ke publik.

Menanggapi hal itu, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, KH Samsul Ma'arif mengatakan, sejumlah nama layak dipertimbangkan menjadi Calon Gubernur Jakarta 2024-2029, yakni Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Ridwan Kamil, dan beberapa nama tokoh lainnya.

Kata Samsul, tokoh-tokoh yang layak menjadi cagub gubernur DKI selanjutnya pada periode 2024-2029 mereka yang mempunyai rekam jejak di pemerintahan.

"Pras, RK, Anies dan Kaesang layak dipertimbangkan," kata Samsul dalam keterangannya, Sabtu (9/3/2024).

Menurutnya, nama-nama lokal dari Jakarta tak boleh juga dilupakan karena mereka tahu betul mengenai Kota Jakarta.

"Nama-nama lokal pengalaman dan memimpin Jakarta itu. Ya mungkin bisa dipertimbangkan," sambungnya.