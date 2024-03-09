Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Kemacetan di Jalan Raya Babakan Dramaga, Begini Penjelasan Polisi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |18:43 WIB
Viral Kemacetan di Jalan Raya Babakan Dramaga, Begini Penjelasan Polisi
A
A
A

BOGOR - Beredar video viral kemacatan di Jalan Raya Babakan Dramaga, tepatnya depan pintu masuk IPB University, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Kemacetan itu terjadi karena ada kendaraan mogok.

Dalam di media sosial, tampak perekam tengah mengambil suasana kondisi lalu lintas dari dalam mobilnya. Terlihat antrean kendaraan yang terjebak kemacetan di jalur utama Bogor bagian barat itu.

Terpisah, Kapolsek Dramaga AKP Hartanto Rahim mengatakan bahwa kemacetan di Jalan Raya Babakan Dramaga itu karena ada kendaraan mogok.

"Tadi ada mobil mogok, saya juga di Simpang Babakan ini dari tadi," ucap Hartanto dikonfirmasi wartawan Sabtu (9/3/2024).

Kata dia, kendaraan yang mogok tersebut sudah ditangani. Perlahan, arus kendaraan sudah kembali terurai dan ramai lancar di kawasan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
bogor Macet Bogor macet
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190830//pemerintah-M1jR_large.jpg
Pemekaran Bogor Barat Ditargetkan Tahun 2026, Cigudeg Diproyeksikan Jadi Ibu Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/25/3190173//kota_bogor-v1xn_large.jpg
4 Destinasi Wisata Bogor untuk Libur Natal dan Tahun Baru 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188239//macet-lp6i_large.jpg
Kawasan GBK Macet, Ada Natal Tiberias dan Indonesia Sports Summit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187408//ilustrasi_macet-FNay_large.jpg
Ada Rapimnas Konfederasi Serikat Pekerja di Senayan, Waspada Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/338/3186679//antrean_blt-WFjG_large.jpg
Antrean Penerima BLT Mengular di Kantor Pos Daan Mogot, Lalin Macet Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184782//pohon_tumbang_di_jalan_di_panjaitan-QU3P_large.jpg
Pohon Tumbang di Jalan DI Panjaitan Timpa Mobil, Lalin Macet Parah hingga Cawang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement