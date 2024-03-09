Viral Kemacetan di Jalan Raya Babakan Dramaga, Begini Penjelasan Polisi

BOGOR - Beredar video viral kemacatan di Jalan Raya Babakan Dramaga, tepatnya depan pintu masuk IPB University, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Kemacetan itu terjadi karena ada kendaraan mogok.

Dalam di media sosial, tampak perekam tengah mengambil suasana kondisi lalu lintas dari dalam mobilnya. Terlihat antrean kendaraan yang terjebak kemacetan di jalur utama Bogor bagian barat itu.

Terpisah, Kapolsek Dramaga AKP Hartanto Rahim mengatakan bahwa kemacetan di Jalan Raya Babakan Dramaga itu karena ada kendaraan mogok.

"Tadi ada mobil mogok, saya juga di Simpang Babakan ini dari tadi," ucap Hartanto dikonfirmasi wartawan Sabtu (9/3/2024).

Kata dia, kendaraan yang mogok tersebut sudah ditangani. Perlahan, arus kendaraan sudah kembali terurai dan ramai lancar di kawasan tersebut.