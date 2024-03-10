PSU di Kuala Lumpur Digelar Hari Ini, Pakai Metode TPS dan KSK

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan, pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia akan berlangsung pada hari ini, Minggu (10/3/2024). Pemungutan suara yang direncanakan sebelumnya berlangsung dua hari akan dilaksanakan satu hari.

"Dengan berbagai macam pertimbangan dan juga masukan-masukan terutama dari teman-teman yang mengetahui persis situasi yang ada di Kuala Lumpur, kita putuskan kita ubah menjadi PSU hanya pada satu hari yang sama yaitu Ahad 10 Maret 2024," kata Hasyim, Sabtu 9 Maret 2024.

Adapun metode PSU akan dilakukan dengan metode tempat pemungutan suara (TPS) dan kotak suara keliling (KSK). Metode TPS adalah sebagaimana yang dilakukan di Indonesia, sementara metode KSK, petugas PPLN akan berkeliling menyambangi pemilih.

"Metode KSK itu karena lokasinya yang digunakan untuk KSK berada di luar pusat kota Kuala Lumpur yang di situ terdapat komunitas warga Indonesia bermukim," ungkapnya.

Ia memastikan metode KSK akan menjangkau seluruh pemilih yang telah diidentifikasi. Adapun, penghitungan suara akan dilakukan pada hari yang sama juga.

"Begitu pemungutan suara selesai kemudian tim KSK segera kembali ke kantor PPLN di Kuala Lumpur dan kemudian diadministrasikan di situ dan dilanjutkan dengan penghitungan suara bersama-sama dengan metode TPS," tuturnya.

(Arief Setyadi )