HOME NEWS NASIONAL

Wartawan Okezone Juara 1 Lomba Penulisan Jurnalistik Pemilu Damai

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |08:16 WIB
Wartawan Okezone Juara 1 Lomba Penulisan Jurnalistik Pemilu Damai
Wartawan Okezone Juara 1 Lomba Jurnalistik/ Foto: Okezone
A
A
A

PEKANBARU - Polda Riau menggelar lomba karya jurnalistik Pemilu Damai 2024 yang diikuti sebanyak 2676 karya. Dari lomba yang mulai dibuka 15 November 2023 dan ditutup 18 Februari 2024, wartawan Okezone menjadi juara pertama dalam katagori menulis berita.

Adalah Banda Haruddin Tanjung wartawan kontributor Okezone di Pekanbaru mendapat juara 1 dengan karya tulis berjudul 'Pengawal Demokrasi Negeri Terasing'. Dimana dalam tulisan ini Banda Haruddin Tanjung mengangkat Pemilu di ujung Riau yang berbatasan dengan Malaysia yakni di Desa Titik Akar Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis. Titik Akar sendiri dihuni oleh suku pedalaman yakni Suku Akit.

Dimana dalam tulisan berjudul Pengawal Demokrasi Negeri Terasing, yang dmuat pada Minggu 18 Februari 2024 di Okezone, mengangkat bagaimana awalnya petugas kesulitan melakukan solialiasi pemilu damai karena berbagai faktor seperti adat istiadat, budaya lingkungan dan bahasa.

Suku Akit sendiri juga dikenal pemalu dan sudah menerima dari luar. Namun dengan jerih payah, petugas pun berhasil meyakinkan mereka untuk mengikuti pesta demokrasi Pilpres maupun Pileg.

Kapolda Riau, Irjen Mohammad Iqbal, dalam sambutannya menekankan peran institusi kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta menjamin keamanan dan penegakan hukum.

"Kami ingin menggunakan upaya sesuai dengan tupoksi kami untuk menjamin pemilu aman, damai, kondusif, dan berintegritas.," ungkapnya.

Mantan Kadiv Humas Mabes Polri ini menambahkan, media memiliki peran penting dalam Cooling System Pemilu Damai dengan narasi-narasi baik yang mendinginkan.

“Kami sepakat, Pak Wakapolda, pak Irwasda, serta semua PJU dan Kapolres untuk menginisiasi lomba karya jurnalistik, kita penuhi narasi media dengan Pemilu damai kondusif. Ayo jaga persatuan dan kesatuan walaupun berbeda pilihan, tapi persatuan dan kesatuan adalah hal yang paling utama," ujar Iqbal.

