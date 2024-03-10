Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ada Kekuatan Besar di Belakang KPU untuk Kecilkan Suara Parpol Pendukung Ganjar

Ismet Humaedi , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |09:15 WIB
Ada Kekuatan Besar di Belakang KPU untuk Kecilkan Suara Parpol Pendukung Ganjar
Komisioner KPU RI/Foto: Antara
A
A
A

JAKARTA- Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menuding ada kekuatan besar di belakang Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ini terkait dugaan untuk mengecilkan suara partai politik pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.

Pernyataan ini disampaikan Hasto di Sekretariat bersama (Sekber) Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (F-PDR)di Jalan Diponegoro 72, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024).

"Kami bertemu dengan pakar IT tidak hanya terkait dengan KPU. Ada kekuatan besar di belakang KPU yang kemudian menggunakan Sirekap untuk merancang suatu desain melalui quick count yang diintersep," kata Hasto kepada wartawan.

Dikatakannya, kekuatan ini mengkecil-kecilkan suara partai politik pendukung Ganjar-Mahfud dalam kontestasi Pemilu 2024 Quick count yang diintersep ini tidak hanya Pemilihan Presiden (Pilpres), tetapi juga Pemilu Legislatif.

"Pileg itu misalnya exit poll menunjukkan bagaimana Gerindra setidak-tidaknya nomor 2. Lalu ada suatu upaya untuk mengintersep quick count untuk Pileg. Sehingga akhirnya partai Gerindra muncul ketiga," kata dia.

Hasto pun menegaskan, bahwa pernyataan yang disampaikannya itu bukan berdasarkan opini pribadinya. 

Halaman:
1 2
      
