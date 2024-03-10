Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPU Bantah Suara Ganjar-Mahfud Dipatok 17%, Hasto: Mereka Pura-Pura Tidak Tahu

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |12:52 WIB
KPU Bantah Suara Ganjar-Mahfud Dipatok 17%, Hasto: Mereka Pura-Pura Tidak Tahu
Hasto Kristiyanto (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris jenderal (Sekjen) DPP PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto angkat bicara soal bantahan yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait isu tentang suara pasangan calon nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MDsengaja dipatok memperoleh 17 persen suara.

Hasto menjelaskan bahwa desain perolehan suara ini sebenarnya sudah dilakukan oleh sebuah kekuatan besar yang berada di belakang KPU. Dia pun memberikan sindiran kepada lembaga penyelenggara Pemilu itu.

"KPU sendiri kan pura-pura nggak tahu ketika IP Address-nya dipindahkan. Mereka menyangkal, baru setelah ada bukti mengakui," kata Hasto dikutip Minggu (10/3/2024).

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud itu mengungkit kembali ketika KPU mencoba membantah perihal Sirekap yang dimatikan dengan alasan ada percobaan serangan dari hackers terhadap sistem tersebut.

"Itu tidak terbukti, (tapi) itu sengaja manual di shut down. Setelah mereka menyampaikan bukti-bukti dari JSON Scriptnya, dari program-programnya, akhirnya mereka baru mengakui," ujarnya.

Karena itu, Hasto berpandangan bahwa sebenarnya ini ada kekuatan besar yang mencoba merangkai hal ini sedemikian rupa. Sementara, ada oknum-oknum dari KPU itu yang menjadi subordinat dari kekuatan besar yang dimaksud.

"Maka (ketika) mereka membantah, kita ada bukti-buktinya program itu diubah, maka Ganjar-Mahfud dilock 17 persen," tutur dia melanjutkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement