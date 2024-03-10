Anies Baswedan: Mudah-mudahan Semakin Banyak yang Menyadari Demokrasi Harus Diselamatkan

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 1, Anies Baswedan berharap semakin banyak pihak yang menyadari demokrasi haris diselamatkan.

Pesan tersebut dititipkan Anies Baswedan sat menghadiri diskusi yang digelar oleh Demos Festival bertajuk "Omon Omon Soal Oposisi, Sabtu 9 Maret 2024.

Meski demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar perlawanan tersebut dilakukan dengan senantiasa gembira.

"Pesan selamatkan demokrasi harus digaungkan, pesan untuk gembira melawan arus harus dibangkitkan," kata Anies saat memberikan sambutan melalui sambungan telepon.

Ia berharap, semakin banyak warga yang sadar dan menjadi bagian gerakan penyelamatan demokrasi akan membuahkan keberhasilan.

"Mudah-mudahan makin banyak yang menyadari dan makin banyak yang menjadi bagian dari gerakan dan nantinya akan mencapai keberhasilan yang kita bisa syukuri bersama-sama," tuturnya.

BACA JUGA: Anies Baswedan dan Mahfud MD Hadiri Pengukuhan Guru Besar Fakultas Kedokteran UI

Kepada para peserta diskusi itu, Anies berkata, sejarah akan mencatat bahwa gerakan penyelamatan demokrasi bukan bagian dari warga apatis terhadap praktik yang tak wajar dalam gelaran Pemilu 2024.

"Kita semua yang hadir di sini boleh berbangga, kita bukan bagian yang diam dan tidak pernah mendiamkan. Ini catatan yang harus diingat oleh semuanya," terang Anies.