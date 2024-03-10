Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anies Baswedan: Semua Menyaksikan Praktik Demokrasi Tak Fair Terjadi secara Masif

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |15:25 WIB
Anies Baswedan: Semua Menyaksikan Praktik Demokrasi Tak Fair Terjadi secara Masif
Anies Baswedan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (capres) nomor urut 01, Anies Baswedan menilai bahwa perlu adanya terobosan untuk mengatasi kecurangan Pemilu seperti yang saat ini.

"Saya juga sampaikan kepada semua beberapa pengalaman yang mungkin bisa menjadi perhatian. Kalau kita ingin melakukan terobosan dalam menghadapi tantangan sekarang, rasanya harus mencari cara baru yang berbeda yang pernah dikerjakan dulu-dulu," kata Anies, Sabtu (9/3/2024).

Dia mengatakan bahwa perjuangan yang tengah dihadapi saat ini adalah perjuangan yang besar. Namun demikian, perjuangan demokrasi bukan berarti sebuah hal yang berat.

"Kami menyadari bukan perjuangan yang kecil, ini perjuangan yang besar. Tapi, perjuangan yang besar bukan berarti berat. Ini adalah perjuangan besar yang mudah-mudahan terasa ringan," jelasnya.

Perjungan untuk menjunjung demokrasi yang benar, bukan demokrasi yang dimanipulatif. Karena saat ini pemilu dihadapkan pemolu yang jauh dari keadilan.

"Semua yang ada di sini menyaksikan dalam beberapa waktu yang lalu, betapa praktik demokrasi yang tidak fair itu terjadi secara masif," pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement