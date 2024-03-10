Anies Baswedan: Semua Menyaksikan Praktik Demokrasi Tak Fair Terjadi secara Masif

JAKARTA - Calon Presiden (capres) nomor urut 01, Anies Baswedan menilai bahwa perlu adanya terobosan untuk mengatasi kecurangan Pemilu seperti yang saat ini.

"Saya juga sampaikan kepada semua beberapa pengalaman yang mungkin bisa menjadi perhatian. Kalau kita ingin melakukan terobosan dalam menghadapi tantangan sekarang, rasanya harus mencari cara baru yang berbeda yang pernah dikerjakan dulu-dulu," kata Anies, Sabtu (9/3/2024).

Dia mengatakan bahwa perjuangan yang tengah dihadapi saat ini adalah perjuangan yang besar. Namun demikian, perjuangan demokrasi bukan berarti sebuah hal yang berat.

"Kami menyadari bukan perjuangan yang kecil, ini perjuangan yang besar. Tapi, perjuangan yang besar bukan berarti berat. Ini adalah perjuangan besar yang mudah-mudahan terasa ringan," jelasnya.

Perjungan untuk menjunjung demokrasi yang benar, bukan demokrasi yang dimanipulatif. Karena saat ini pemilu dihadapkan pemolu yang jauh dari keadilan.

"Semua yang ada di sini menyaksikan dalam beberapa waktu yang lalu, betapa praktik demokrasi yang tidak fair itu terjadi secara masif," pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )