Ajak Rakyat Hadirkan Demokrasi yang Benar, Anies Baswedan: Kedepankan Prinsip Keadilan

JAKARTA - Calon presiden (capres) Anies Baswedan mengajak masyarakat untuk terus berjuang melahirkan demokrasi yang nyata. Bukan demokrasi yang dimanipulatif.

Sehingga prinsip demokrasi ke depan adalah demokrasi yang penuh dengan keadilan.

"Indonesia kedepan, bukan Indonesia yang praktik politiknya mengedepankan sekelompok kecil yang raksasa, tapi mengedepankan prinsip keadilan," ujarnya dalam acara Demos Festival bertajuk Omon-omon Soal Opisisi, Sabtu 9 Maret 2024.

Ia pun mengajak rakyat untuk menghadirkan sistem bernegara demokrasi yang benar. "Tetap berjuang dalam usaha kita menghadirkan demokrasi. Demokrasi yang benar, bukan demokrasi yang dimanipulasi," ujar Anies.