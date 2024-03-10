Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anies Baswedan: Rasa Keadilan Dapat Tercermin dalam Praktik Demokrasi yang Adil dan Jujur

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |15:40 WIB
Anies Baswedan: Rasa Keadilan Dapat Tercermin dalam Praktik Demokrasi yang Adil dan Jujur
Anies Baswedan (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 1, Anies Baswedan menyebutkan bahwa rakyat Indonesia ingin adanya rasa keadilan di negeri ini. Menurutnya, rasa keadilan dapat tercermin dalam praktik demokrasi yang adil dan jujur.

Anies pun menyinggung pelaksanaan Pemilu 2024 yang berjalan tidak adil. Ia menyebut, praktik demokrasi seperti Pemilu harus dikoreksi.

"Semua yang ada di sini menyaksikan dalam beberapa waktu yang lalu, betapa praktek demokrasi yang tidak fair itu terjadi secara masif. Ini harus dikoreksi dan butuh perjuangan bersama," kata Anies dalam sambutan melalui sambungan telepon di acara diskusi Demos Festival bertajuk “Omon-omon Oposisi” di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024).

Untuk itu, Anies mengapresiasi sekaligus berterima kasih kepasa para peserta yang hadir dalam forum tersebut. Menurutnya, para peserta telah menjadi bagian untuk menyelamatkan demokrasi yang lebih baik.

"Memilih untuk memastikan bahwa Indonesia ke depan, bukan Indonesia yang praktik politiknya mengedepankan sekelompok kecil yang raksasa, tapi mengedepankan prinsip keadilan," kata Anies.

"Jadi saya terima kasih sudah memilih bergerak dan kami menyadari bukan perjuangan yang kecil, ini perjuangan yang besar, tetapi perjuangan yang besar bukan berarti berat," imbuhnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
