HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah Tetapkan Ramadhan 12 Maret, MUI Sampaikan Pesan Damai Usai Pemilu 2024

Widya Michella , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |20:40 WIB
Pemerintah Tetapkan Ramadhan 12 Maret, MUI Sampaikan Pesan Damai Usai Pemilu 2024
Penetapan Ramadhan 1445 H (Foto: MPI)
JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Pendidikan dan Kaderisasi, KH Abdullah Jaidi menyampaikan pesan damai usai pemilu 2024. Dia meminta agar masyarakat tetap bersatu dan saling pengertian.

"Setelah Pemilu ini, marilah kita tetap bersatu mengayunkan langkah bersama, membangun NKRI menuju Indonesia emas 2045," kata Jaidi usai pembacaan hasil sidang isbat penetapan 1 Ramadhan 1445 H di Auditorium HM Rasjidi Kemenag, Jakarta, Minggu,(10/3/2024).

Pada kesempatan itu, tahun ini umat Islam melakukan puasa secara serentak yakni pada 12 Maret 2024 yang ditetapkan sebagai 1 Ramadhan 1445 H.

Dia berharap, umat Islam sekaligus warga bangsa Indonesia ialah tetap saling hormat menghormati di antara yang satu dengan yang lain.

"Teman-teman kita yang besok hari akan melaksanakan puasa marilah kita bersama sama hendaknya saling menghormati perbedaan. Manusia itu akan senantiasa berselisih, kita ini adalah Rahmat oleh sebab itulah maka kita harus saling menghormati dan menghargai antara satu dengan yang lain," ucapnya.

Selain itu, dia mengajak agar umat Islam meningkatkan kesalehan dengan memperbanyak ibadah di bulan Ramadhan, serta meningkatkan kepedulian kepada saudara-saudara yang membutuhkan.

"Marilah kita tingkatkan kesolehan ibadah kita dengan puasa dan qiyamul romadan dan shodaqoh, dengan kepedulian sosial kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita, fakir miskin dan lain-lain sebagainya," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
