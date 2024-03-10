Kejagung Usut Jual Beli Emas Antam karena Diduga Rugikan Keuangan Negara

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan crazy rich Surabaya, Budi Said (BS), bos PT Tridjaya Kartika Group (TKG) dan mantan GM PT Antam Abdul Hadi Aviciena (AHA) dalam kasus korupsi pembelian emas PT Antam.

Pakar pidana Universitas Islam Indonesia (UII), Muzakir, mengatakan bahwa langkah Kejagung mengusut dugaan pidana pembelian emas PT Antam seberat 7 ton, adalah hal yang sah. Pasalnya, jika ada transaksi suatu barang milik negara yang dianggap tidak wajar, maka Kejagung harus menyelidikinya.

“Mengelola uang negara itu seperti itu. Kalau ada dugaan manipulasi, kecurangan, dalam penetapan harga emas. Walaupun kemarin diproses (gugatan) perdata sudah dimenangkan yang bersangkutan (BS), tetap saja bisa (diproses pidana) karena parameter perdatanya beda dengan konteks itu (pidana),” ujarnya, Minggu (10/3/2024).

Kejagung bisa mengusut secara pidana kasus jual beli ini emas PT Antang sebesar 7 ton itu, karena melihat adanya potensi korupsi yang merugikan negara.

Menurut Muzakir dalam transaksi aset negara maka harus dilihat ada tidaknya kecurangan. “Karena ini negara (emas Antam) harus dulu dilihat ada kecurangan tidak dalam jual beli tersebut,” ungkap Muzakir.

Dalam transaksi emas Antam yang dilakukan Budi Said, kata Muzakir, disebutkan adanya diskon dalam harga pembelian. “Maka harus dilihat apakah diskon itu mark down, dengan melihat harga emas apakah harganya standar bisnis internasional atau tidak,” papar Muzakir.

Jika ternyata harganya di-mark down jauh dari harga internasional, menurut Muzakir, maka ada potensi pelanggaran. Sehingga tindakan Kejagung yang memproses dugaan korupsi sudah benar.

“Kenapa benar? karena jika negara bertransaksi, misalnya dalam kasus jual beli emas Antam ini, maka jual beli itu harus transparan dan ditetapkan harga yang wajar,” papar pakar pidana ini.