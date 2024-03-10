Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Usut Jual Beli Emas Antam karena Diduga Rugikan Keuangan Negara

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |21:22 WIB
Kejagung Usut Jual Beli Emas Antam karena Diduga Rugikan Keuangan Negara
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan crazy rich Surabaya, Budi Said (BS), bos PT Tridjaya Kartika Group (TKG) dan mantan GM PT Antam Abdul Hadi Aviciena (AHA) dalam kasus korupsi pembelian emas PT Antam.

Pakar pidana Universitas Islam Indonesia (UII), Muzakir, mengatakan bahwa langkah Kejagung mengusut dugaan pidana pembelian emas PT Antam seberat 7 ton, adalah hal yang sah. Pasalnya, jika ada transaksi suatu barang milik negara yang dianggap tidak wajar, maka Kejagung harus menyelidikinya.

“Mengelola uang negara itu seperti itu. Kalau ada dugaan manipulasi, kecurangan, dalam penetapan harga emas. Walaupun kemarin diproses (gugatan) perdata sudah dimenangkan yang bersangkutan (BS), tetap saja bisa (diproses pidana) karena parameter perdatanya beda dengan konteks itu (pidana),” ujarnya, Minggu (10/3/2024).

Kejagung bisa mengusut secara pidana kasus jual beli ini emas PT Antang sebesar 7 ton itu, karena melihat adanya potensi korupsi yang merugikan negara.

Menurut Muzakir dalam transaksi aset negara maka harus dilihat ada tidaknya kecurangan. “Karena ini negara (emas Antam) harus dulu dilihat ada kecurangan tidak dalam jual beli tersebut,” ungkap Muzakir.

Dalam transaksi emas Antam yang dilakukan Budi Said, kata Muzakir, disebutkan adanya diskon dalam harga pembelian. “Maka harus dilihat apakah diskon itu mark down, dengan melihat harga emas apakah harganya standar bisnis internasional atau tidak,” papar Muzakir.

Jika ternyata harganya di-mark down jauh dari harga internasional, menurut Muzakir, maka ada potensi pelanggaran. Sehingga tindakan Kejagung yang memproses dugaan korupsi sudah benar.

“Kenapa benar? karena jika negara bertransaksi, misalnya dalam kasus jual beli emas Antam ini, maka jual beli itu harus transparan dan ditetapkan harga yang wajar,” papar pakar pidana ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191204/kejagung-7hok_large.jpg
Jaksa Agung Copot Anak Buahnya Usai OTT KPK, Pengamat: Peringatan agar Tak Main Perkara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191189/kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-UKFW_large.jpg
Kejagung Copot 3 Oknum Jaksa yang Terjaring OTT KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188623/direktur_penuntutan_kejagung_riono_budisantoso-PaLq_large.jpg
Kejagung : Penyidikan-Penuntutan Nadiem Makarim di Kasus Chromebook Berdasarkan Bukti Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187315/kejagung-hJHV_large.jpg
Ketimbang Bentuk Lembaga Adhoc, Pakar Hukum Dorong Perkuat Kejagung Atasi Kebocoran Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185915/kepala_pusat_penerangan_hukum_kejagung_anang_supriatna-UBVn_large.jpg
Kasus Dugaan Korupsi Pajak, Kejagung Periksa 40 Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184188/kejagung-Ng6F_large.jpg
Breaking News! Kejagung Geledah Sejumlah Lokasi Terkait Korupsi Pajak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement