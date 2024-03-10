Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tetapkan Ramadhan 12 Maret, Menag: Tetap Saling Menghormati dan Junjung Tinggi Toleransi

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |21:35 WIB
Tetapkan Ramadhan 12 Maret, Menag: Tetap Saling Menghormati dan Junjung Tinggi Toleransi
Sidang Isbat Penetapan Ramadhan 1445 H (Foto: Kemenag)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah menetapkan 1 Ramadhan 1445 H/2024 M jatuh pada Selasa, 12 Maret 2024. Penetapan ini didasarkan pada keputusan sidang isbat (penetapan) 1 Ramadan 1445 H yang dipimpin Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin Nomor 6, Jakarta, Minggu (10/3/2024).

“Sidang Isbat secara mufakat menetapkan 1 Ramadan 1445 H jaruh pada Selasa, 12 Maret 2024 M,” ujar Menag dalam konferensi pers yang digelar usai Sidang Isbat Penetapan 1 Ramadhan 1445 H.

Menurut Menag, sidang menyepakati keputusan tersebut karena dua hal. "Pertama, kita telah mendengar paparan Tim Hisab Rukyat Kemenag yang menyatakan tinggi hilal di seluruh Indonesia di berada di atas ufuk dengan ketinggian antara - 0° 20‘ 01“ (-0,33°) sampai dengan 0° 50‘ 01“ (0,83°)," kata Menag.

"Dengan sudut elongasi antara 2 derajat 15 menit 53 detik sampai dengan 2 derajat 35 menit 15 detik," sambung Menag.

Artinya, secara hisab posisi hilal di Indonesia saat sidang isbat awal Ramadan 1445 H, belum memenuhi kriteria baru yang ditetapkan MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Diketahui, pada 2021 Menteri Agama anggota MABIMS menyepakati kriteria baru yaitu tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

Dengan posisi demikian, lanjut Menag, maka secara astronomis atau hisab, hilal tidak dimungkinkan untuk dilihat. Hal ini selanjutnya terkonfirmasi oleh pernyataan para perukyah yang diturunkan Kemenag.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/519/3117995/tarawih-pL7F_large.jpg
Jamaah Mahfilud Durror Jember Mulai Sholat Tarawih pada Kamis Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/338/3117910/sotr-w9ZV_large.jpg
Awas! Polisi Larang Sahur on The Road Selama Bulan Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/09/338/2994325/bangunkan-sahur-dengan-nyalakan-petasan-6-orang-diamankan-polisi-kQJGPGfnua.jpg
Bangunkan Sahur dengan Nyalakan Petasan, 6 Orang Diamankan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/337/2993807/124-ribu-kendaraan-lintasi-tol-cipali-h-4-idul-fitri-2024-naik-20-persen-dS4vXhKubx.jpg
124 Ribu Kendaraan Lintasi Tol Cipali H-4 Idul Fitri 2024, Naik 20 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/337/2993789/tumbuhkan-sikap-toleransi-panitia-nasional-hari-suci-nyepi-bagikan-takjil-ke-umat-muslim-yQkwi9wWFt.jpg
Tumbuhkan Sikap Toleransi, Panitia Nasional Hari Suci Nyepi Bagikan Takjil ke Umat Muslim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/525/2992694/tingkatkan-kepedulian-dan-berbagi-bersama-masyarakat-di-purwakarta-saat-ramadhan-5LV5fcuEUc.jpg
Tingkatkan Kepedulian dan Berbagi Bersama Masyarakat di Purwakarta saat Ramadhan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement