INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Nyepi Beriringan dengan Ramadhan, Menag Ajak Umat Saling Hormati Ritual dan Tradisi

Widya Michella , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |21:58 WIB
Nyepi Beriringan dengan Ramadhan, Menag Ajak Umat Saling Hormati Ritual dan Tradisi
Menag Gus Yaqut (Foto: Dok Kemenag)
JAKARTA - Perayaan Hari Suci Nyepi tahun baru Caka 1946, beriringan dengan awal Ramadhan 1445 H. Umat Hindu menyambut Nyepi dengan Tawur Agung Kesanga dan Pawai Ogoh-ogoh, Umat Islam sambut bulan puasa dengan Tarhib Ramadan dan Qiyamul-Lail.

"Selamat merayakan Hari Suci Nyepi tahun baru Caka 1946 bagi umat Hindu di seluruh Indonesia. Semoga umat Hindu dapat terus meningkatkan kualitas diri dalam hubungan manusia dengan Tuhan, sesama anak bangsa, dan dengan lingkungan," sebut Menag Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Minggu (10/3/2024).

"Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan 1445 H bagi umat Islam. Semoga keistimewaan Ramadhan dapat meningkatkan kualitas ketakwaan," sambungnya.

Baik Nyepi maupun puasa Ramadan, lanjut Menag, menjadi momentum yang baik bagi umat Hindu dan Islam untuk melakukan instrospeksi. Umat Hindu melakukan Catur Brata Penyepian, yaitu: Amati geni (tidak menyalakan api), Amati Karya (tidak bekerja), Amati Lelungan (tidak bepergian), dan Amati Lelanguan (tidak menikmati hiburan/bersenang-senang). Sementara umat Islam selama Ramadan menjalani ibadah puasa.

 BACA JUGA:

"Catur Brata Penyepian, waktu tepat untuk umat Hindu melakukan kontemplasi. Puasa Ramadan juga sangat baik untuk muhasabah bagi umat Islam. Jadi keduanya adalah momentum instrospeksi," sebut Gus Men, panggilan akrabnya.

Dalam semangat instrospeksi, sikap saling menghormati sangat penting karena adanya perbedaan ekspresi keberagamaan. Hari Suci Nyepi meniscayakan keheningan, sementara giat mengisi Ramadan, sarat dengan ekspresi syiar (keramaian).

 BACA JUGA:

"Mari saling menghormati dalam menjalani ritual ibadah dan tradisi keagamaan masing-masing," sambungnya.

