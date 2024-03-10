Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 Orang Sekeluarga Bunuh Diri, Ada Bucket Bunga di TKP yang Terpasang Garis Polisi

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |13:48 WIB
4 Orang Sekeluarga Bunuh Diri, Ada Bucket Bunga di TKP yang Terpasang Garis Polisi
Ada bucket bunga di TKP 4 orang bunuh diri yang dipasang garis polisi (Foto : MPI)




JAKARTA - Sejumlah warga yang tinggal di Apartemen Teluk Intan 2 tower Topaz masih berkerumun di sekitar lokasi jatuhnya tubuh dari empat orang sekeluarga yang lompat dari apartemen, pada Minggu (10/3/2024).

Menurut hasil pengamatan MNC Portal di lokasi sejumlah bucket bunga juga sudah diletakkan di bagian dalam lokasi TKP yang masih dipasang garis polisi.

Pada Sabtu 9 Maret 2024, sore, empat orang yang masih satu keluarga diketahui melakukan aksi bunuh diri dengan melompat dari roof top.

Di sejumlah lokasi bercak darah di aspal juga dialasi dengan kantung plastik berwarna hitam.

Sejumlah petugas security tampak dengan ketat menjaga di area tempat jatuhnya keluarga itu.

Salah satu penghuni apartemen, Nao mengatakan, kejadian itu pada Sabtu sekitar pukul 16.15 WIB.

"Dengar-dengar sekitar pukul 16.15 WIB. Saya enggak melihat langsung ya, karena sore itu kondisi habis hujan. Jadi enggak banyak yang duduk di depan sini," ujar Nao.

Nao mengatakan, korban merupakan satu keluarga dengan dua anaknya.

"Bapak, ibu, sama anak-anaknya dua orang. Kabarnya dari lantai paling tinggi PH," kata dia.

Halaman:
1 2 3
      
