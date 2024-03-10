Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Masih Kerap Pandangi Lokasi Jatuhnya Empat Anggota Keluarga

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |14:01 WIB
Warga Masih Kerap Pandangi Lokasi Jatuhnya Empat Anggota Keluarga
Sekeluarga diduga bunuh diri lompat dari apartemen (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah warga penghuni Apartemen Teluk Intan 2 tower Topaz masih memandangi area jalan lobi yang terbuat dari beton di sekitar lokasi jatuhnya tubuh dari empat orang pada Minggu (10/3/2024).

Jalan lobi tersebut tampak garis polisi dibuat mengelilingi sekitar lokasi jatuhnya empat orang tersebut. Area yang dipasangi garis polisi tampak berbentuk segi empat.

Sejumlah penghuni apartemen yang sedang beraktifitas datang dan masuk melalui lobi apartemen yang hanya berjarak dua meter dari lokasi tampak kerap memandangi lokasi yang dipasang garis polisi.

"Ya namanya kita enggak tahu ya itu pasti diajak sama orangtuanya begitu makanya dua anak itu mau lompat bunuh diri," kata seorang ibu-ibu kepada ibu-ibu lainnya dekat toko sembako yang ada di lantai dasar dekat pintu masuk lobby tower Topaz.

"Iya kita juga prihatin ya kok bisa sampai lompat begitu. Apa ada masalah keluarga atau punya hutang besar sampai nekat begitu. Atau bisa juga dipengaruhi sesuatu sampai berbuat begitu," kata seorang ibu-ibu yang sedang mengobrol di lokasi tower yang belum selesai dibangun.

Sejumlah warga juga tampak ada yang membawa bunga dan menyiram air di dekat lokasi empat orang jatuh dari tower apartemen tersebut.

Lokasi yang tadinya banyak mobil terparkir kini hanya beberapa kendaraan mobil saja yang terparkir.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kapolsek Penjaringan, Kompol Agus Ady Wijaya mengungkapkan ada gelagat akan melakukan aksi bunuh diri dari empat orang yang masih satu anggota keluarga dari sebuah apartemen di Penjaringan Jakarta Utara pada Sabtu (9/3/2024).

Ady Wijaya menyebutkan gelagat tersebut terlihat dari kamera pengintai atau Closed Circuit Television (CCTV) yang ada di apartemen tersebut.

"Adegan seperti mencium kening, mengumpulkan semua handphone, hingga menuju roof top lantai 21 apartemen tersebut terekam CCTV," kata Ady Wijaya, Minggu (10/3/2024) ketika dikonfirmasi MNC Portal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187032/mayat-oxak_large.jpg
Tragis! Kepsek SMP di Cilincing Tewas Gantung Diri di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170825/viral-L1qX_large.jpg
Viral! Siswi SMP Berusia 13 Tahun di Jaktim Tewas Gantung Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170031/gantung-fzcG_large.jpg
Geger! Pria Asal Bogor Nekat Gantung Diri Usai Istri Minta Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/512/3161836/mayat-aj18_large.jpg
Tahanan Rutan Semarang Tewas Gantung Diri di Jeruji Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/519/3161773/bunuh_diri-FEY6_large.jpg
Pasutri di Tulungagung Akhiri Hidup dengan Minum Racun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/338/3158486/mayat-QhYz_large.jpg
Polisi Dalami Motif Wanita Lompat dari Lantai 33 Apartemen Tebet
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement