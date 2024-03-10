Polisi Ungkap Kasus Eks Sopir Bawa Kabur Mobil Majikannya

JAKARTA - Polisi mengungkap dugaan kasus pencurian yang dilakukan pria berinisial PT terhadap mobil mercedes Benz milik majikannya, Sigit di kawasan Kemang, Mampang, Jakarta Selatan. Sigit pun bersyukur karena mobilnya itu kini berhasil ditemukan kembali.

"Pengungkapan ini berawal saat Pak Sigit, selaku pelapor yang pada tanggal 22 Desember 2023 lalu hadir di Polsek Mampang untuk melaporkan bahwa kendaraannya atau mobil sedan Mercedes-Benz diambil atau dicuri oleh mantan drivernya," ujar Kapolsek Mampang, Kompol David Yunior Kanitero saat dikonfirmasi, Minggu (10/3/2024).

Menurutnya, setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, polisi akhirnya berhasil mengamankan 3 orang pelaku, satu diantaranya merupakan mantan driver yang membawa kabur mobil milik Sigit berinisial PT. Adapun PT membawa kabur mobil milik eks majikannya itu dari apartemen korban di kawasan Kemang.

Saat itu, kata dia, sekuriti apartemen tak curiga pada pelaku lantaran pelaku dikira masih sebagai driver korban. Pelaku mengambil kunci yang biasa dititipkan korban pada sekuriti dan membawa mobil mercy tersebut ke kawasan Kamayoran, Jakarta Pusat.

"Kami amankan mantan drivernya di Kemayoran, tapi mobil itu ternyata sudah dijual ke seseorang ke daerah Pati, Jawa Tengah sehingga anggota pun melakukan penelusuran kembali hingga berhasil mengamankan (pelaku) tangan kedua yang menerima hasil curian dari mobil tersebut, dan (pelaku) yang ketiga adalah tangan kedua hasil curian tersebut," tuturnya.

Dia menerangkan, dari hasil penyelidikan di Pati, Jawa Tengah, mobil milik Sigit itu ternyata sudah dijual pula ke daerah Bali melalui media sosial. Saat dilakukan penelusuran sampai ke Bali, polisi akhirnya berhasil mengamankan mobil Mercy tersebut, hanya saja mobil iti telah berganti warna dan berhanti pelat nomornya.