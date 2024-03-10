Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Ungkap Kasus Eks Sopir Bawa Kabur Mobil Majikannya

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |14:56 WIB
Polisi Ungkap Kasus Eks Sopir Bawa Kabur Mobil Majikannya
Polisi amankan mobil yang dibawa kabur sopir (Foto: dok polisi)
A
A
A

 

JAKARTA - Polisi mengungkap dugaan kasus pencurian yang dilakukan pria berinisial PT terhadap mobil mercedes Benz milik majikannya, Sigit di kawasan Kemang, Mampang, Jakarta Selatan. Sigit pun bersyukur karena mobilnya itu kini berhasil ditemukan kembali.

"Pengungkapan ini berawal saat Pak Sigit, selaku pelapor yang pada tanggal 22 Desember 2023 lalu hadir di Polsek Mampang untuk melaporkan bahwa kendaraannya atau mobil sedan Mercedes-Benz diambil atau dicuri oleh mantan drivernya," ujar Kapolsek Mampang, Kompol David Yunior Kanitero saat dikonfirmasi, Minggu (10/3/2024).

Menurutnya, setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, polisi akhirnya berhasil mengamankan 3 orang pelaku, satu diantaranya merupakan mantan driver yang membawa kabur mobil milik Sigit berinisial PT. Adapun PT membawa kabur mobil milik eks majikannya itu dari apartemen korban di kawasan Kemang.

Saat itu, kata dia, sekuriti apartemen tak curiga pada pelaku lantaran pelaku dikira masih sebagai driver korban. Pelaku mengambil kunci yang biasa dititipkan korban pada sekuriti dan membawa mobil mercy tersebut ke kawasan Kamayoran, Jakarta Pusat.

"Kami amankan mantan drivernya di Kemayoran, tapi mobil itu ternyata sudah dijual ke seseorang ke daerah Pati, Jawa Tengah sehingga anggota pun melakukan penelusuran kembali hingga berhasil mengamankan (pelaku) tangan kedua yang menerima hasil curian dari mobil tersebut, dan (pelaku) yang ketiga adalah tangan kedua hasil curian tersebut," tuturnya.

Dia menerangkan, dari hasil penyelidikan di Pati, Jawa Tengah, mobil milik Sigit itu ternyata sudah dijual pula ke daerah Bali melalui media sosial. Saat dilakukan penelusuran sampai ke Bali, polisi akhirnya berhasil mengamankan mobil Mercy tersebut, hanya saja mobil iti telah berganti warna dan berhanti pelat nomornya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/340/3033633/pengamanan-bhayangkara-run-kapolda-riau-minta-anggotanya-bersikap-humanis-ltn1GeJLza.jpg
Pengamanan Bhayangkara Run, Kapolda Riau Minta Anggotanya Bersikap Humanis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/608/3031657/viral-pemotor-terkapar-jatuh-karena-dikejar-untuk-ditilang-polisi-warga-geruduk-pos-polantas-s0RMlsEf2a.JPG
Viral! Pemotor Terkapar Jatuh karena Dikejar untuk Ditilang Polisi, Warga Geruduk Pos Polantas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/610/3026168/kisah-istri-kapolsek-pangkalam-balai-terpaksa-ngojek-karena-suami-doyan-selingkuh-jRuGTW3khx.jpg
Kisah Istri Kapolsek Pangkalan Balai Terpaksa Ngojek Karena Suami Doyan Selingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/340/3024864/perkuat-sinergitas-tni-polri-polres-rohul-gelar-olahraga-bersama-jelang-puncak-hari-bhayangkara-eDdoHQvvjt.jpg
Perkuat Sinergitas TNI-Polri, Polres Rohul Gelar Olahraga Bersama Jelang Puncak Hari Bhayangkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/338/3022958/anak-polisi-yang-hamili-siswi-smp-belum-ditahan-apa-alasannya-4GwMKxWXnx.jpg
Anak Polisi yang Hamili Siswi SMP Belum Ditahan, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/338/3017349/polisi-gerebek-markas-gengster-di-bogor-11-orang-diamankan-hJkcRcFcpL.jpg
Polisi Gerebek Markas Gengster di Bogor, 11 Orang Diamankan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement