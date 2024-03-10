Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Isu Pinjol di Balik Sekeluarga Lompat dari Apartemen Penjaringan, Ini Kata Polisi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |16:49 WIB
Isu Pinjol di Balik Sekeluarga Lompat dari Apartemen Penjaringan, Ini Kata Polisi
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Motif peristiwa bunuh diri yang dialami oleh empat orang sekeluarga nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 22 di apartemen di Penjaringan, Jakarta Utara pada Sabtu, 9 Maret 2024, hingga saat ini masih misteri.

Di sisi lain, beredar kabar bahwa satu keluarga itu mengalami kesulitan ekonomi bahkan diduga terlibat pinjaman online (pinjol) yang pada akhirnya bunuh diri.

Merespons hal itu, Kapolsek Metro Penjaringan Kompol Agus Ady Wijaya menyatakan pihaknya belum bisa memastikan motif tewasnya satu keluarga tersebut.

“Masih didalami (motif bunuh diri). Saya belum sampai pada kesimpulan itu (terkait pinjol),” kata Agus Ady kepada wartawan, Minggu (10/3/2024).

Sebelumnya, Kapolsek Metro Penjaringan, Kompol Agus Ady Wijaya mengatakan para korban lompat dari rooftop atau lantai 22 apartemen tersebut dengan kondisi tangan terikat tali.

Kata Agus, tangan korban AE yang merupakan ayah terikat dengan sang anak berinisial JL. Sedangkan tangan AIL yang merupakan istri AE, terikat dengan anak berinisial JWA.

"Pada saat terjatuh itu, masih dalam kondisi EA dan JL terikat tangannya dengan tali yang sama. AIL terikat tali yang sama dengan JWA, ikatan tali tersebut mengikat," kata Agus kepada wartawan, Minggu (10/3/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187032/mayat-oxak_large.jpg
Tragis! Kepsek SMP di Cilincing Tewas Gantung Diri di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170825/viral-L1qX_large.jpg
Viral! Siswi SMP Berusia 13 Tahun di Jaktim Tewas Gantung Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170031/gantung-fzcG_large.jpg
Geger! Pria Asal Bogor Nekat Gantung Diri Usai Istri Minta Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/512/3161836/mayat-aj18_large.jpg
Tahanan Rutan Semarang Tewas Gantung Diri di Jeruji Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/519/3161773/bunuh_diri-FEY6_large.jpg
Pasutri di Tulungagung Akhiri Hidup dengan Minum Racun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/338/3158486/mayat-QhYz_large.jpg
Polisi Dalami Motif Wanita Lompat dari Lantai 33 Apartemen Tebet
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement