INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pantauan Hilal di Kanwil Kemenag DKI Jakarta Dimulai Pukul 18.07 WIB

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |17:57 WIB
Pantauan Hilal di Kanwil Kemenag DKI Jakarta Dimulai Pukul 18.07 WIB
Pemantauan hilal di Kemenag (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu lokasi untuk melakukan rukyatul hilal atau pemantauan hilal pada hari ini, Minggu (10/3/2024).

Menurut pantauan di lokasi, Theodolite, Teleskop, kamera dan alat-alat yang memadai untuk pemantauan hilal telah dipasang ke arah barat. Alat-alat tersebut dipasang di rooftop yang berada di lantai 7 Gedung Kanwil Kemenag DKI Jakarta.

Tim Hisab Rukyat Kanwil Kemenag DKI Jakarta, Syarif Hidayat mengungkap bahwa puncak pantauan hilal akan dilakukan tepat saat matahari terbenam yakni pukul 18:07:33 WIB dan berakhir sekitar pukul 18:12:20 WIB.

"Rukyatul hilal itu dimulai saat matahari terbenam sore hari ini akan terjadi pukul 18.07 WIB jadi masih ada beberapa jam lagi baru kemudian dimulai kesempatan untuk melakukan observasi. Itupun kesempatannya tidak lama hanya sekitar 4 menit 47 detik sangat singkat waktunya," ujar Syarif Hidayat saat dijumpai di Gedung Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Minggu (10/3/2024).

Cuaca di Kanwil Kemenag DKI Jakarta sebelum pemantauan hilal terlihat mendung. Syarif pun mengungkap bahwa cuaca menjadi salah satu kendala pemantauan hilal. Namun ikhtiar akan tetap dilakukan di waktu terbenamnya matahari.

"Ya cuaca memang kita lihat di horizon barat mendung ya. Matahari pun tidak tampak karena saat ini sebenrnya belum terbenam matahari. Tapi terutup awan di ufuk barat sana. Sehingga memang ini salah satu kendala dalam rukyatulhilal adalah faktor cuaca yang memang tidak bisa kita kondisikan," pungkasnya.

