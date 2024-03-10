Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kemenag DKI Jakarta: Hilal Berada di Posisi 0,9 Derajat

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |18:55 WIB
Kemenag DKI Jakarta: Hilal Berada di Posisi 0,9 Derajat
Kemenag DKI Jakarta pantau hilal (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Tim Hisab Rukyat Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta belum melihat hilal dalam pemantauan hilal di Gedung Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta pada Minggu (10/3/2024).

Anggota Tim Hisab Rukyat Kanwil Kemenag DKI Jakarta, Syarif Hidayat mengungkap bahwa ketinggian hilal hingga berakhirnya pemantauan rukyatul hilal berada di posisi 0,9 derajat.

Adapun menurut kriteria baru MABIMS, (Menteri Agama Brunel, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), imkanur rukyat dianggap memenuhi syarat apabila posisi hilal mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat.

Pemantuan hilal dilakukan di lantai 7 tepatnya di rooftoop Gedung Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta menggunakan Theodolite, Teleskop, kamera dan alat-alat lainnya yang telah terpasang sejak sore tadi.

Pemantauan hilal yang dilakukan Tim Hisab Rukyat serta Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Nur Pawaidudin dan beberapa ormas islam berlangsung selama 4 menit 47 detik. Pemantauan hilal dimulai pukul 18:07:33 WIB dan berakhir sekitar pukul 18:12:20 WIB saat adzan magrib berkumandang. Seluruh anggota tim tidak ada yang menyaksikan hilal selama waktu tersebut.

"Dari pemantauan tersebut tidak ada satu pun dari tim kami yang bisa memberikan kesaksian melihat hilal dengan beberapa hal, pertama karena memang ketinggian hilal pada sore hari ini masih sangat rendah, yaitu ada pada kisaran 0,9 derajat dan ini jauh di bawah kriteria MABIMS," ujar Syarif Hidayat saat dijumpai di Gedung Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Minggu (10/3/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/519/3117995/tarawih-pL7F_large.jpg
Jamaah Mahfilud Durror Jember Mulai Sholat Tarawih pada Kamis Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/338/3117910/sotr-w9ZV_large.jpg
Awas! Polisi Larang Sahur on The Road Selama Bulan Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/09/338/2994325/bangunkan-sahur-dengan-nyalakan-petasan-6-orang-diamankan-polisi-kQJGPGfnua.jpg
Bangunkan Sahur dengan Nyalakan Petasan, 6 Orang Diamankan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/337/2993807/124-ribu-kendaraan-lintasi-tol-cipali-h-4-idul-fitri-2024-naik-20-persen-dS4vXhKubx.jpg
124 Ribu Kendaraan Lintasi Tol Cipali H-4 Idul Fitri 2024, Naik 20 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/337/2993789/tumbuhkan-sikap-toleransi-panitia-nasional-hari-suci-nyepi-bagikan-takjil-ke-umat-muslim-yQkwi9wWFt.jpg
Tumbuhkan Sikap Toleransi, Panitia Nasional Hari Suci Nyepi Bagikan Takjil ke Umat Muslim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/525/2992694/tingkatkan-kepedulian-dan-berbagi-bersama-masyarakat-di-purwakarta-saat-ramadhan-5LV5fcuEUc.jpg
Tingkatkan Kepedulian dan Berbagi Bersama Masyarakat di Purwakarta saat Ramadhan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement