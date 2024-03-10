Kemenag DKI Jakarta: Hilal Berada di Posisi 0,9 Derajat

JAKARTA - Tim Hisab Rukyat Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta belum melihat hilal dalam pemantauan hilal di Gedung Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta pada Minggu (10/3/2024).

Anggota Tim Hisab Rukyat Kanwil Kemenag DKI Jakarta, Syarif Hidayat mengungkap bahwa ketinggian hilal hingga berakhirnya pemantauan rukyatul hilal berada di posisi 0,9 derajat.

Adapun menurut kriteria baru MABIMS, (Menteri Agama Brunel, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), imkanur rukyat dianggap memenuhi syarat apabila posisi hilal mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat.

Pemantuan hilal dilakukan di lantai 7 tepatnya di rooftoop Gedung Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta menggunakan Theodolite, Teleskop, kamera dan alat-alat lainnya yang telah terpasang sejak sore tadi.

Pemantauan hilal yang dilakukan Tim Hisab Rukyat serta Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Nur Pawaidudin dan beberapa ormas islam berlangsung selama 4 menit 47 detik. Pemantauan hilal dimulai pukul 18:07:33 WIB dan berakhir sekitar pukul 18:12:20 WIB saat adzan magrib berkumandang. Seluruh anggota tim tidak ada yang menyaksikan hilal selama waktu tersebut.

"Dari pemantauan tersebut tidak ada satu pun dari tim kami yang bisa memberikan kesaksian melihat hilal dengan beberapa hal, pertama karena memang ketinggian hilal pada sore hari ini masih sangat rendah, yaitu ada pada kisaran 0,9 derajat dan ini jauh di bawah kriteria MABIMS," ujar Syarif Hidayat saat dijumpai di Gedung Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Minggu (10/3/2024).