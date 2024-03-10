Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hasil Pemantauan Hilal di Masjid Raya Hasyim Asyari Tidak Terlihat

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |19:00 WIB
Hasil Pemantauan Hilal di Masjid Raya Hasyim Asyari Tidak Terlihat
Hilal belum terlihat di Masjid Hasyim Asyari (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Falakiyah PWNU DKI Jakarta yang melakukan pemantauan di Masjid Raya KH Hasyim Asyari, Cengkareng, Jakarta Barat, memastikan tidak melihat hilal sesuai dengan kesepakatan negara Asia Tenggara mengenai ketinggian bulan. Itu menandakan bahwa 1 Ramadhan 1445 Hijriah, akan jatuh pada Selasa, 12 Maret 2024.

Ketua Tanfiziah PWNU DKI Jakarta Kyai Haji Syamsul Ma'arif menyampaikan dari hasil pantauan di Masjid Raya KH Hasyim Asyari belum terlihat tanda-tanda. Hasil tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Agaman untuk menjadi bahan sidang isbat penentuan 1 Ramadhan 1445 H.

"PWNU DKI mengamanatkan ke Lembaga Falakiyah untuk melakukan rukyah. Setelah melakukan rukyat dari tim Falakiyah serta dibantu teman2 dari Kemenag, apa yang dilakukan oleh tim tidak melihat hilal atau tanda. Untuk itu kami sampikan pengurus besar Nahdlatul Ulama, karena kami hanya melakukan observasi. Jadi organisasi keagamaan sifatnya adalah pemberitahuan," kata Syamsul Ma'arif.

Keputusan mengenai penentuan 1 Ramadhan 1445 H, dikatakan Syamsul sepenuhnya adalah wewenang pemerintah, dalam hal ini Kemenag.

"Adapun keputusannya nanti tetap akan disampaikan kepada Kementerian Agama dalam hal ini Menteri Agama. Nanti dibawa ke sidang istbat kementerian agama. Jadi hasilnya pemantauan Lembaga Falakiyah tidak melihat hilal atau tanda-tanda," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/519/3117995/tarawih-pL7F_large.jpg
Jamaah Mahfilud Durror Jember Mulai Sholat Tarawih pada Kamis Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/338/3117910/sotr-w9ZV_large.jpg
Awas! Polisi Larang Sahur on The Road Selama Bulan Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/09/338/2994325/bangunkan-sahur-dengan-nyalakan-petasan-6-orang-diamankan-polisi-kQJGPGfnua.jpg
Bangunkan Sahur dengan Nyalakan Petasan, 6 Orang Diamankan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/337/2993807/124-ribu-kendaraan-lintasi-tol-cipali-h-4-idul-fitri-2024-naik-20-persen-dS4vXhKubx.jpg
124 Ribu Kendaraan Lintasi Tol Cipali H-4 Idul Fitri 2024, Naik 20 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/337/2993789/tumbuhkan-sikap-toleransi-panitia-nasional-hari-suci-nyepi-bagikan-takjil-ke-umat-muslim-yQkwi9wWFt.jpg
Tumbuhkan Sikap Toleransi, Panitia Nasional Hari Suci Nyepi Bagikan Takjil ke Umat Muslim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/525/2992694/tingkatkan-kepedulian-dan-berbagi-bersama-masyarakat-di-purwakarta-saat-ramadhan-5LV5fcuEUc.jpg
Tingkatkan Kepedulian dan Berbagi Bersama Masyarakat di Purwakarta saat Ramadhan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement