Hasil Pemantauan Hilal di Masjid Raya Hasyim Asyari Tidak Terlihat

JAKARTA - Lembaga Falakiyah PWNU DKI Jakarta yang melakukan pemantauan di Masjid Raya KH Hasyim Asyari, Cengkareng, Jakarta Barat, memastikan tidak melihat hilal sesuai dengan kesepakatan negara Asia Tenggara mengenai ketinggian bulan. Itu menandakan bahwa 1 Ramadhan 1445 Hijriah, akan jatuh pada Selasa, 12 Maret 2024.

Ketua Tanfiziah PWNU DKI Jakarta Kyai Haji Syamsul Ma'arif menyampaikan dari hasil pantauan di Masjid Raya KH Hasyim Asyari belum terlihat tanda-tanda. Hasil tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Agaman untuk menjadi bahan sidang isbat penentuan 1 Ramadhan 1445 H.

"PWNU DKI mengamanatkan ke Lembaga Falakiyah untuk melakukan rukyah. Setelah melakukan rukyat dari tim Falakiyah serta dibantu teman2 dari Kemenag, apa yang dilakukan oleh tim tidak melihat hilal atau tanda. Untuk itu kami sampikan pengurus besar Nahdlatul Ulama, karena kami hanya melakukan observasi. Jadi organisasi keagamaan sifatnya adalah pemberitahuan," kata Syamsul Ma'arif.

Keputusan mengenai penentuan 1 Ramadhan 1445 H, dikatakan Syamsul sepenuhnya adalah wewenang pemerintah, dalam hal ini Kemenag.

"Adapun keputusannya nanti tetap akan disampaikan kepada Kementerian Agama dalam hal ini Menteri Agama. Nanti dibawa ke sidang istbat kementerian agama. Jadi hasilnya pemantauan Lembaga Falakiyah tidak melihat hilal atau tanda-tanda," tuturnya.