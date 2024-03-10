Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Muhammadiyah Depok Mulai Gelar Sholat Tarawih Malam Ini

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |19:49 WIB
Warga Muhammadiyah Depok Mulai Gelar Sholat Tarawih Malam Ini
Warga Muhammadiyah gelar sholat tarawih (Foto: MPI)
JAKARTA - Warga Muhammadiyah di Jalan Abdul Wahab, Sawangan, Depok, mulai berdatangan menuju Masjid At-Taqwaa. Mereka akan mulai melaksanakan ibadah sholat tarawih hari pertama di bulan suci Ramadhan 1445 Hijriah pada malam hari ini, Minggu (10/3/2024).

Berdasarkan pantauan di lokasi, warga satu persatu mulai masuk ke dalam masjid tersebut menjelang azan isya berkumandang.

Banyak dari mereka yang berjalan kaki dari rumahnya masing-masing, adapula mereka yang membawa mobil maupun motor bersama keluarganya.

Wajah penuh semangat sukacita terlihat dari para jamaah yang berjalan memasuki area masjid berwarna hijau itu.

Sementara, petugas parkir masjid At-Taqwaa terus membantu mengatur arus lalu lintas para jamaah yang hendak masuk.

Untuk diketahui, Organisasi Islam Muhammadiyah akan menjalani ibadah puasa Ramadan mulai Senin, 11 Maret 2024, besok. Hal itu berdasarkan Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1445 Hijriah.

