HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hasil Pleno KPU DKI Jakarta Dapil 10, Dua Caleg Petahana PDIP Lolos ke Parlemen Kebon Sirih

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |20:29 WIB
Hasil Pleno KPU DKI Jakarta Dapil 10, Dua Caleg Petahana PDIP Lolos ke Parlemen Kebon Sirih
JAKARTA - Sebanyak tujuh orang calon legislatif (caleg) petahana berhasil mempertahankan kedudukannya dalam kontestasi Pileg di DPRD DKI Jakarta Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta 10 yang meliputi Kecamatan Palmerah, Tamansari, Grogol Petamburan, Kebon Jeruk dan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat.

Untuk di Dapil 10 sendiri, PDI Perjuangan menjuarai dengan meraih 146.559 suara. Lalu disusul PKS mengumpulkan 110.917 suara, diikuti Gerindra dengan 89.940 suara. Sementara itu, posisi keempat ditempati oleh Nasdem dengan 71.105 suara, PDI Perjuangan mendapatkan dua kursi DPRD DKI Jakarta Dapil 10.

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta diketahui sudah selesai melakukan rekapitulasi suara Pemilu 2024 di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, pada Sabtu 9 Maret 2024 kemarin.

Dari data tersebut, tercatat Ima Mahdiah selaku caleg petahana dari PDI Perjuangan menempati suara terbanyak di dapil 10 dengan meraup 28.479 suara.

Lalu di posisi kedua, diraih caleg petahana yang juga berasal dari PDI Perjuangan, yakni Hardiyanto Kenneth dengan raihan 26.168 suara.

Dan disusul oleh caleg petahana lainnya seperti Jupiter dari NasDem, Abdul Azis dari PKS, Yudha Permana dari Gerindra, Wita Susilowaty dari Demokrat, dan Husen dari PAN. Sedangkan lima lainnya adalah para caleg pendatang baru.

Halaman:
1 2
      
