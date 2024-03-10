Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang Ramadhan, Polisi Musnakan Sajam Hasil Razia Tawuran

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |21:51 WIB
Jelang Ramadhan, Polisi Musnakan Sajam Hasil Razia Tawuran
Polisi musnahkan sajam jelang Ramadhan 2024
A
A
A

 

JAKARTA - Polsek Kemayoran melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti senjata tajam (sajam) menjelang masuk ke bulan suci Ramadhan. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung antisipasi kerawanan selama bulan suci Ramadan.

Wakapolsek Kemayoran AKP Suparno menjelaskan senjata tajam yang dimusnahkan merupakan hasil operasi tiga pilar yang berpatroli setiap hari pukul 22.00 WIB. Adapun kegiatan pemusnahan ini juga diikuti oleh murid dari SMK 54 Jakarta, SMK Taman Siswa, SMK Muhammadiyah dan SMK Poncol Jakarta Pusat.

Sajam tersebut biasanya digunakan oleh para pelajar untuk melakukan aksi tawuran yang meresahkan masyarakat.

"Berpartisipasi menghancurkan beberapa sajam sebagai bentuk dukungan moral terhadap Polri untuk menindak lanjuti penekanan dari kementerian pendidikan untuk 0 (Zero Tawuran Pelajar) di Jakarta," kata Suparno, dikutip Minggu (10/3/2024).

Suparno juga mengatakan pihaknya akan terus melakukan kegiatan antisipasi kejahatan selama bulan puasa. Ia berharap agar masyarakat mendapatkan situasi yang aman dan kondusif untuk masyarakat yang menjalankan ibadah Puasa dan Idul Fitri 1445 H/2024 M.

"Polsek kemayoran bersama Operasi Tiga Pilar berkomitmen akan terus menjaga keamanan, ketertiban, meminimalisir dan membasmi kejahatan dalam bentuk apapun di wilayah hukum Polsek Kemayoran," Tegas AKP Suparno.

(Fakhrizal Fakhri )

      
