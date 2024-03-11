Inilah Zona Bahaya Segitiga Hitam Sarang KKB Papua yang Jadi Incaran Utama TNI

JAKARTA - Inilah zona bahaya segitiga hitam sarang KKB Papua yang Jadi incaran utama TNI. Dalam hal ini Komandan Korem 172/PWY Brigjen TNI JO Sembiring menyebut, paling tidak ada tiga kabupaten di wilayahnya yang rawan gangguan KKB.

"Tiga kabupaten yang rawan yaitu Kabupaten Yahukimo, Nduga dan Kabupaten Pegunungan Bintang," kata Brigjen TNI Sembiring di Jayapura.

Inilah zona bahaya segitiga hitam sarang KKB Papua yang Jadi incaran utama TNI adalah daerah Nduga.

Ini merupakan salah satu kabupaten di pesisir Provinsi Papua yang menghubungkan ke 11 kabupaten lainnya yang berada di pegunungan tengah Papua.

Selain itu, Kabupaten Nduga diresmikan pada 4 Januari 2008. Bentang alam Kabupaten Nduga berada di hamparan Lembah Baliem.

Lembah Baliem dikelilingi oleh Pegunungan Jayawijaya yang terkenal karena puncak-puncak salju abadinya.