HOME NEWS NASIONAL

Ini Hasil Pilpres 2024 di Bali, Kalbar dan Babel yang Disahkan KPU

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |07:00 WIB
Ini Hasil Pilpres 2024 di Bali, Kalbar dan Babel yang Disahkan KPU
Rapat pleno terbuka rekapitulasi suara berjenjang nasional di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta (Foto: MPI/Danandaya)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melanjutkan proses rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 pada Minggu 10 Maret 2024. Memasuki hari ke-12 KPU mengumumkan sejumlah rekapitulasi suara di beberapa provinsi.

Adapun calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dalam rekapitulasi suara di Bali. Pasangan itu juga unggul baik di Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan Barat.

Dalam rekapitulasi nasional ini pasangan Prabowo-Gibran unggul di Bali dengan perolehan suara 1.454.640. Kemudian disusul pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dengan perolehan suara 1.127.134. Di Bali, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) hanya mampu meraih suara sebanyak 99.233.

 BACA JUGA:

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Prabowo-Gibran mendapatkan suara sebanyak 529.883 disusul pasangan Anies-Muhaimin sebanyak 204.348 suara. Kali ini pasangan Ganjar-Mahfud hanya berada di posisi ketiga dengan perolehan suara sebanyak 151.109

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
