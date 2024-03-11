KTT di Paris, Puan Soroti Banyak Perempuan Jadi Korban Perang di Gaza hingga Ukraina

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speakers Summit 2024 di Paris, Perancis. Mereka pun menandatangani deklarasi memperjuangkan hak-hak perempuan.

KTT yang dipimpin oleh Ketua Majelis Nasional Perancis, Madame Madame Yaël Braun-Pivet, Women Speakers' Summit 2024 digelar di Hotel de Lassay, Paris, sejak 6 Maret lalu. Women Speakers' Summit sendiri berada di bawah naungan Inter-Parliamentary Union (IPU) yang merupakan asosiasi parlemen negara-negara di dunia.

"Kami, para Ketua Perempuan di Majelis Parlemen Nasional, berkumpul di Paris untuk menegaskan kembali dukungan kami yang teguh terhadap hak-hak perempuan," kata Puan dalam keterangan resminya, Sabtu (9/3/2024).

Melalui KTT ini, mereka juga sepakat agar mendorong diplomasi parlemen aktif dan berkomitmen untuk mencapai tujuannya. Bahkan, Puan menegaskan diri untuk turut berjuang.