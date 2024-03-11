Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Golkar Akui Sirekap KPU Bermasalah, Banyak Suara Pemilu 2024 Hilang

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |10:01 WIB
Golkar Akui Sirekap KPU Bermasalah, Banyak Suara Pemilu 2024 Hilang
Ahmad Doli Kurnia (Foto: dpr.go.id)
A
A
A

JAKARTA - Partai Golongan Karya (Golkar) mengakui SiRekap bermasalah karena banyak suara peserta Pemilu 2024 hilang di aplikasi milik yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tersebut.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menjawal wartawan terkait permasalahan SiRekap dan rencana KPU RI memundurkan hasil real count rekapitulasi Pemilu 2024 dari 20 Maret 2024.

"Sebenarnya begini, ribut-ribut soal hasil rekapitulasi ini, kami di Komisi II mendapatkan tembusan atau ada surat dari teman-teman PDIP dan PKS untuk menghentikan SiRekap," ujar Doli usai menghadiri Rapat Pleno DPP Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Minggu 10 Maret 2024 sore .

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement