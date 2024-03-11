Raja Salman Sumbang 20 Ton Kurma dan 50 Alquran untuk Muslim di Indonesia

Penyerahan sumbangan kurma hingga makanan buka puasa dari pemerintah Arab Saudi ke Indonesia (Foto: MPI/Felldy)

JAKARTA - Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud menyumbangkan 20 ton kurma dan 150 boks makanan buka puasa untuk warga Muslim di Indonesia. Pemimpin Arab Saudi ini juga menghadiahkan 50 ribu mushaf Alquran.

Program tersebut disumbangkan melalui Kementerian Urusan Islam, Dakwah dan Penyuluhan Arab Saudi yang diwakili oleh Atase Agama Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di Indonesia.

Penyerahan simbolis ini dilakukan oleh Duta Besar (Dubes) Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Al-Amoudi kepada Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI Saiful Rahmat Dasuki dan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar.

"Tentunya ini diberikan Raja Salman dan Putra Mahkota atas perhatian beliau terhadap seluruh umat islam di Dunia, termasuk tentunya Republik Indonesia, bagaimana mereka bisa menjalankan ibadah Ramadhan ini dengan sebaik-baiknya," kata Dubes Saudi untuk Indonesia usai menyerahkan secara simbolis di Hotel ST. Regis, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu 10 Maret 2024.

Dubes Al-Amoudi pun mengucapkan selamat ibadah Ramadhan kepada seluruh umat muslim di Indonesia. Ia juga turut mendoakan kelancaran umat muslim Indonesia dalam menjalankan ibadah puasa Ramadhan tahun ini.