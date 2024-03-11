Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Raja Salman Sumbang 20 Ton Kurma dan 50 Alquran untuk Muslim di Indonesia

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |10:16 WIB
Raja Salman Sumbang 20 Ton Kurma dan 50 Alquran untuk Muslim di Indonesia
Penyerahan sumbangan kurma hingga makanan buka puasa dari pemerintah Arab Saudi ke Indonesia (Foto: MPI/Felldy)
A
A
A

JAKARTA - Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud menyumbangkan 20 ton kurma dan 150 boks makanan buka puasa untuk warga Muslim di Indonesia. Pemimpin Arab Saudi ini juga menghadiahkan 50 ribu mushaf Alquran.

Program tersebut disumbangkan melalui Kementerian Urusan Islam, Dakwah dan Penyuluhan Arab Saudi yang diwakili oleh Atase Agama Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di Indonesia.

Penyerahan simbolis ini dilakukan oleh Duta Besar (Dubes) Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Al-Amoudi kepada Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI Saiful Rahmat Dasuki dan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar.

 BACA JUGA:

"Tentunya ini diberikan Raja Salman dan Putra Mahkota atas perhatian beliau terhadap seluruh umat islam di Dunia, termasuk tentunya Republik Indonesia, bagaimana mereka bisa menjalankan ibadah Ramadhan ini dengan sebaik-baiknya," kata Dubes Saudi untuk Indonesia usai menyerahkan secara simbolis di Hotel ST. Regis, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu 10 Maret 2024.

Dubes Al-Amoudi pun mengucapkan selamat ibadah Ramadhan kepada seluruh umat muslim di Indonesia. Ia juga turut mendoakan kelancaran umat muslim Indonesia dalam menjalankan ibadah puasa Ramadhan tahun ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/519/3117995/tarawih-pL7F_large.jpg
Jamaah Mahfilud Durror Jember Mulai Sholat Tarawih pada Kamis Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/338/3117910/sotr-w9ZV_large.jpg
Awas! Polisi Larang Sahur on The Road Selama Bulan Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/09/338/2994325/bangunkan-sahur-dengan-nyalakan-petasan-6-orang-diamankan-polisi-kQJGPGfnua.jpg
Bangunkan Sahur dengan Nyalakan Petasan, 6 Orang Diamankan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/337/2993807/124-ribu-kendaraan-lintasi-tol-cipali-h-4-idul-fitri-2024-naik-20-persen-dS4vXhKubx.jpg
124 Ribu Kendaraan Lintasi Tol Cipali H-4 Idul Fitri 2024, Naik 20 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/337/2993789/tumbuhkan-sikap-toleransi-panitia-nasional-hari-suci-nyepi-bagikan-takjil-ke-umat-muslim-yQkwi9wWFt.jpg
Tumbuhkan Sikap Toleransi, Panitia Nasional Hari Suci Nyepi Bagikan Takjil ke Umat Muslim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/525/2992694/tingkatkan-kepedulian-dan-berbagi-bersama-masyarakat-di-purwakarta-saat-ramadhan-5LV5fcuEUc.jpg
Tingkatkan Kepedulian dan Berbagi Bersama Masyarakat di Purwakarta saat Ramadhan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement