PSU di Kuala Lumpur, Bawaslu Ungkap Ada Intimidasi ke Petugas KPPS dan Pengawas Pemilu 2024

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkap adanya upaya intimidasi yang dilakukan pemilih kepada petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan pengawas pada saat proses pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Minggu 10 Maret 2024 kemarin.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menyampaikan bahwa kasus intimidasi tersebut terjadi di KSK 39 di wilayah Klang. Intimidasi yang dilakukan tidak hanya disebabkan oleh ketidaksabaran pemilih yang meminta dilayani lebih awal.

Namun juga karena pemilih yang tidak terima ditegur oleh pengawas dan KPPS ketika diketahui melanggar ketentuan, seperti memotret kertas suara yang sudah dicoblos, mengarahkan pemilih untuk memilih salah satu kandidat di area KSK, mengintip pemilih lain ketika mencoblos hingga mengganggu keamanan.

Atas kejadian tersebut Bagja memastikan jika pihaknya akan melakukan tindakan terhadap pemilih yang melanggar.

"Kami akan bertindak dan juga mengumpulkan buktinya," kata Bagja dikutip dari laman resmi Bawaslu RI, Senin (11/3/2024).