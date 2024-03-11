Mobil Tabrak Pemotor di Serpong Utara Tangsel, 2 Pengemudi Terluka

TANGSEL - Mobil minibus hilang kendali hingga menabrak pengendara sepeda motor di Jalan Boulevard Graha Raya, Paku Jaya, Serpomg Utara, Tangerang Selatan (Tangsel), Minggu (10/03/24). Kedua pengemudi sama-sama terluka dan dilarikan ke rumah sakit.

Peristiwa itu terjadi sekira pukul 09.00 WIB. Minibus yang dikendarai perempuan berinisial IW (45) tengah melaju dari arah Transmart Graha Raya menuju arah Fortune melalui Jalan Boulevard Graha Raya.

Pada saat bersamaan, melintas pula di jalur yang sama pengendara motor seorang pria berinisial S (56). Setiba di lokasi kejadian, di dekat Ruko Melia Walk, pengemudi minibus hilang kendali lalu menabrak sepeda motor di depannya yang dikemudikan S.

"Diduga pengemudi tersebut kurang konsentrasi dan hati-hati, sehinga terlibat kecelakaan lalu lintas dengan pengendara kendaraan sepeda motor matik," terang Kasubsi Penmas Polres Tangsel Ipda Yudi.

Sepeda motor korban terpental, sedang pengemudinya S terlempar hingga mengalami luka parah di bagian kepala. Sementara, minibus oleng dan menabrak trotoar di sisi jalan.

"Saudara S mengalami luka berat di kepala dan dilarikan ke RSUD Kota Tangerang untuk mendapatkan pertolongan medis, dan pengemudi kendaraan minibus yang dikendarai oleh IW mengalami luka dan dilarikan ke RS EMC Alam Sutera," jelasnya.