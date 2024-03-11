Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil Tabrak Pemotor di Serpong Utara Tangsel, 2 Pengemudi Terluka

Hambali , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |05:45 WIB
Mobil Tabrak Pemotor di Serpong Utara Tangsel, 2 Pengemudi Terluka
Kecelakaan lalu lintas di Tangsel. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

TANGSEL - Mobil minibus hilang kendali hingga menabrak pengendara sepeda motor di Jalan Boulevard Graha Raya, Paku Jaya, Serpomg Utara, Tangerang Selatan (Tangsel), Minggu (10/03/24). Kedua pengemudi sama-sama terluka dan dilarikan ke rumah sakit.

Peristiwa itu terjadi sekira pukul 09.00 WIB. Minibus yang dikendarai perempuan berinisial IW (45) tengah melaju dari arah Transmart Graha Raya menuju arah Fortune melalui Jalan Boulevard Graha Raya.

BACA JUGA:

Gegara Sopir Ngantuk, Mobil Kecelakaan Tunggal di Tol Jagorawi 

Pada saat bersamaan, melintas pula di jalur yang sama pengendara motor seorang pria berinisial S (56). Setiba di lokasi kejadian, di dekat Ruko Melia Walk, pengemudi minibus hilang kendali lalu menabrak sepeda motor di depannya yang dikemudikan S.

"Diduga pengemudi tersebut kurang konsentrasi dan hati-hati, sehinga terlibat kecelakaan lalu lintas dengan pengendara kendaraan sepeda motor matik," terang Kasubsi Penmas Polres Tangsel Ipda Yudi.

 BACA JUGA:

Sepeda motor korban terpental, sedang pengemudinya S terlempar hingga mengalami luka parah di bagian kepala. Sementara, minibus oleng dan menabrak trotoar di sisi jalan.

"Saudara S mengalami luka berat di kepala dan dilarikan ke RSUD Kota Tangerang untuk mendapatkan pertolongan medis, dan pengemudi kendaraan minibus yang dikendarai oleh IW mengalami luka dan dilarikan ke RS EMC Alam Sutera," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/338/3191196/mobil_senggol_motor_di_ciledug-CpW8_large.jpg
Mobil Senggol Motor di Ciledug Gara-Gara Pengendara Cekcok, 1 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement